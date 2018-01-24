Тимошенко обвинила Порошенко в подготовке фальсификаций на выборах

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины не включил кандидата от ее оппозиционной партии "Батькивщина" в новый состав ЦИК, и пояснила, что это связано с подготовкой к фальсификациям на предстоящих выборах.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет 7 лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной Радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

Президент Украины Петр Порошенко накануне подал на рассмотрение Рады представление о назначении нового состава ЦИК, однако, как заявила Тимошенко, там нет кандидата от "Батькивщины".

"От нашей партии президент сознательно не внес кандидатуру в ЦИК, нарушая закон. Это говорит о том, что он не собирается честно проводить выборы. Он знает, что все договорняки, которые у него сегодня есть, обеспечивают ему в будущей ЦИК абсолютное большинство, и что даже один член ЦИК от "Батькивщины" не даст ему сфальсифицировать выборы. Он готовится не к выборам, а к фальсификации", — сказала Тимошенко на пресс-конференции в среду.

Лидер партии обратилась к главе государства с требованием немедленно исправить эту ошибку и внести в Раду кандидатуру в ЦИК от "Батькивщины".

Очередные парламентские и президентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.