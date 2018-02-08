Тимошенко на молитвенном завтраке сидела перед Трампом

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. На традиционном Национальном молитвенном завтраке в США лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сидела прямо перед выступающим президентом Дональдом Трампом.

Лидера партии "Батькивщины" опознали благодаря ее знаменитой прическе — косе, заплетенной вокруг головы.

Пресс-служба Тимошенко сообщила, что политик провела в США ряд встреч, среди который была встреча с известным сенатором Республиканской партии Марком Рубио.

ba.org.ua Юлия Тимошенко с сенатором Марком Рубио

Национальный молитвенный завтрак традиционно проходит в первый четверг февраля.