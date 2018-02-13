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    Нардеп от БПП о выдворении Саакашвили: Порошенко поступил низко

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (884)

    (обновлено: )25420
    Член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук выразила уверенность, что Михаил Саакашвили выигрывает в Европейском суде по правам человека.
    Светлана Залищук. Архивное фото
    Светлана Залищук/Facebook

    КИЕВ, 13 фев — РИА новости Украина. Выдворение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили из Украины – низкий шаг со стороны Президента Петра Порошенко, убеждена народный депутат от фракции БПП Светлана Залищук.

    В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ. 

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    "Порошенко сыграл низко. Это выглядит как коллективная расправа над лежащим. И ударил президент только потому, что понимал, что оппонент не сможет дать сдачи. По крайней мере сразу", – написала Залищук на своей странице в Facebook.

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    Нардеп убеждена, что мерилом "европейскости" власти является ее отношение к оппозиции.

    "Не к той оппоблоковской оппозиции, в ложу которой лидеры БПП осуществляют челночные набеги за голосами под схемы в обмен на "Роттердам+". А той оппозиции, с которой не получается договориться", — отметила она.

    По ее словам, Янукович проявил свою "европейскость", посадив Тимошенко и Луценко, "Порошенко действует более изощренно". "…он делегирует уничтожение оппонентов Государственной миграционной службе, Комиссии по лишению гражданства, налоговой, ГПУ, СБУ и подконтрольным СМИ. Но сдача придет. Просто в другой форме. В том числе в виде потери уважения среди европейских коллег", – считает политик.

    Facebook Светланы Залищук
    Комментарий Светланы Залищук о выдворении Михаила Саакашвили

    Залищук подчеркнула, что "Саакашвили может нравиться или не нравиться, но точно не может нравиться президент Украины, который выигрывает не на выборах у своих оппонентов, а в контроле за силовиками".

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    Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан

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