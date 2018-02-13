Нардеп от БПП о выдворении Саакашвили: Порошенко поступил низко

КИЕВ, 13 фев — РИА новости Украина. Выдворение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили из Украины – низкий шаг со стороны Президента Петра Порошенко, убеждена народный депутат от фракции БПП Светлана Залищук.

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

"Порошенко сыграл низко. Это выглядит как коллективная расправа над лежащим. И ударил президент только потому, что понимал, что оппонент не сможет дать сдачи. По крайней мере сразу", – написала Залищук на своей странице в Facebook.

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Нардеп убеждена, что мерилом "европейскости" власти является ее отношение к оппозиции.

"Не к той оппоблоковской оппозиции, в ложу которой лидеры БПП осуществляют челночные набеги за голосами под схемы в обмен на "Роттердам+". А той оппозиции, с которой не получается договориться", — отметила она.

По ее словам, Янукович проявил свою "европейскость", посадив Тимошенко и Луценко, "Порошенко действует более изощренно". "…он делегирует уничтожение оппонентов Государственной миграционной службе, Комиссии по лишению гражданства, налоговой, ГПУ, СБУ и подконтрольным СМИ. Но сдача придет. Просто в другой форме. В том числе в виде потери уважения среди европейских коллег", – считает политик.

Facebook Светланы Залищук Комментарий Светланы Залищук о выдворении Михаила Саакашвили

Залищук подчеркнула, что "Саакашвили может нравиться или не нравиться, но точно не может нравиться президент Украины, который выигрывает не на выборах у своих оппонентов, а в контроле за силовиками".

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.