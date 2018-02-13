Тренд дня, уезд Саакашвили: "Мавр таки сделал свое дело"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Вслед за лишением украинского гражданства бывшего грузинского президента и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили лишили и "земли". Сначала сотрудники Госпогранслужбы задержали Саакашвили в столичном ресторане "Cулугуни", а позднее стало известно, что его выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал в Украине осенью минувшего года.

Советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян признал, что пограничники были вынуждены применить силу, так как во время уведомления Саакашвили его сторонники набросились на правоохранителей. Слободян добавил, что экс-президента Грузии выдворили из Украины с соблюдением всех юридических формальностей в соответствии с судебными решениями, которые признали, что он находился не территория Украины незаконно.

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В ответ на задержание адвокаты Саакашвили подали в полицию заявление о похищении, а его соратники собрались у Администрации президента и устроили пикет. Сам Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину "легальным путем", но пока что способ это сделать не озвучил.

По мнению политолога Петра Олещука, выдворение Саакашвили из Украины продемонстрировало абсолютно наплевательское отношение государства к собственным законам.

"Речь о том, что сегодня просто смешали с грязью украинское государство. Показали, что его просто нет. Потому что любое государство должно придерживаться собственных норм и процедур, иначе в нем просто нет смысла. Саакашвили организовал государственный переворот — его надо за это судить. Все, точка. Не организовывал — оправдать. Когда же начинают процесс, и посередине "заговорщика" просто депортируют — даже не экстрадируют, а просто депортируют, то это означает, что государство страдает острой шизофренией", — написал Олещук в Facebook.

Он акцентировал, что никто из так называемых сторонников главы государства Петра Порошенко не задался вопросом, "где суды над агентурой Кремля".

Пост Петра Олещука в Facebook

"И самое главное — никто из "сторонников президента" не поставил простой вопрос: "Что это за <…>? Где суд над кремлевской агентурой?" Им просто по-ба-ра-ба-ну! "Выбросили Михо — гы-гы, теперь все будет прекрасно".

Прекрасно? Вам показали, что законом можно вертеть как угодно, без малейшего желания делать вид, что есть какое-то право", — отметил Олещук.

Эксперт напомнил, что Саакашвили предоставили гражданство по "ускоренной процедуре", затем так же "лишили", перекрыли движение железнодорожного транспорта, возбудили дело о "государственном перевороте", а затем депортировали главного фигуранта как простого нелегала.

"Это государство? Где еще такое возможно? Но даже в Беларуси или Молдове такое представить в принципе невозможно. И вот под это "гы-гы" уничтожаются остатки государственности", — подчеркнул политолог.

Олещук считает, что выдворением Саакашвили украинцев выставили нацией правовых дикарей, которые плюют на собственные нормы и принципы ради мелкой политической выгоды.

"Речь о том, что нас выставили нацией правовых дикарей, которые плюют на собственные нормы и принципы ради мелкой политической выгоды. Выставили, кстати, перед теми же поляками. Очевидно, чтобы подтвердить у местных правых мысли о собственном "расовом превосходстве". Что теперь? Допросы по скайпу? Заочная процедура? А если суд вынесет приговор — будем просить поляков об экстрадиции? А если Саакашвили появится на границе и скажет, что хочет свидетельствовать в собственном суде, то что будет? Адский стыд за свою страну", — подытожил политолог.

Пост Петра Олещука в Facebook

В свою очередь политолог Сергей Быков считает, что с депортацией Саакашвили Украина попрощалась с цивилизованной Европой.

"Депортация Саакашвили — это "остаточне прощавай" цивилизованной Европе. Теперь он будет не митинги проводить в Киеве и критиковать власть в Украине. Он будет заниматься тем, что делает лучше всего — говорить, нанося самые жёсткие удары в лицо украинской власти на внешнеполитической арене. Бить в лицо, называя вещи своими именами. Рассказывая самым влиятельным и рейтинговым СМИ мира, самым влиятельным представителям мировых элит об украинской коррупции, о "циничных барыгах", которые распродают страну", — уточнил Быков.

Пост Сергея Быкова в Facebook

Эксперт уточнил, что для власти это будет иметь больше негативных последствий, чем митинги Саакашвили под Радой.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, с выдворением Саакашвили очень много "странного стечения обстоятельств". Наряду с этим, он уточнил, что если Порошенко реально боялся акций протестов Саакашвили, то никогда не пошел бы на шаг с депортацией.

"Депортация или реадмиссия была проведена по самой мягкой процедуре в ту страну, откуда Саакашвили перешел границу. По странному стечению обстоятельств никто из соратников Саакашвили не смог помешать депортации в аэропорту. По странному стечению обстоятельств Саакашвили не отправили в Грузию, где его ждет тюремный срок. А просто посадили на самолет в Польшу.



И главное: если бы Порошенко реально боялся акций протестов Саакашвили, то никогда не пошел бы на шаг с депортацией", — уточнил аналитик.

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Корнейчук уверен, что вся депортация является разыгранным цирком по ряду причин, одна из которых заключается в том, что "фейковые акции Саакашвили" выполнили свою основную задачу.

"Они помогли протянуть через парламент пенсионную и медицинские реформы. Украинцы не вышли на реальные акции протеста, а наблюдали за клоунадой Саакашвили. Фейковые акции протеста Саакашвили также позволили вообще дискредитировать саму идею протестов. Люди разочаровались в их бесполезности. И той же Тимошенко будет сложно собрать хоть один протест. Но уже в конце года стало ясно, что в Саакашвили-оппозиционера никто больше не верит. Поэтому в январе прекратили финансировать акции протеста. А единственное вече, состоявшееся недавно, четко показало полное падение рейтингов "Шоу Саакашвили", — акцентировал Корнейчук.

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Второй причиной Корнейчук назвал предвыборные ожидания Порошенко.

"Порошенко необходимо продержаться у власти до весны 2019-го. Год — это долго, учитывая, что олигархи и украинских политикум четко увидел: Порошенко — это "хромая утка" для Запада. А значит — "крысы" приготовились бежать от Порошенко к новому потенциальному президенту. На практике это будет означать, что Порошенко не сможет и устроить грандиозный бюджетный дерибан, и не сможет провести нужные Вашингтону законы через Раду. А мы понимаем: только Вашингтон может гарантировать Порошенко более-менее спокойный отход от власти. Как я уже писал, задача Порошенко — имитировать "сильную руку". И вот тут нашли роль для Саакашвили, потерявшего рейтинги с протестной клоунадой", — считает эксперт.

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Он добавил, что в таком контексте "быстрая и решительная депортация Саакашвили должна напугать всех в Украине".

"Показать, что Рошен Первый якобы держит ситуацию в стране под контролем. И любого может свернуть в бараний рог. В общем, цирк продолжается. Вместо Саакашвили нам придумают новое шоу. Хотя вся Банковая сидит на чемоданах", — подытожил эксперт.

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Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев назвал выдворение Саакашвили в Польшу эвакуацией.

"Мавр сделал своё дело, мавру нужен удобный повод свалить. PS. Видимо, в данной ситуации требуются более подробные пояснения. Порошенко выкатили из США (ещё той осенью) ряд условий, которые он не хотел выполнять или хотел выполнять не так, как от него требовали", — напомнил Ткачев, добавив, что после этого Запад начал кампанию по давлению на Порошенко, а одним из инструментов такого давления стал Саакашвили.

Фото дня. Бунт под АП из-за выдворения Саакашвили

"Также приняли участие иностранные СМИ, посольства и т.п. Порошенко понял, что войны на два фронта (с внутренними противниками и с "западными партнёрами") не переживёт. Правда, и запад, со своей стороны, не очень видел альтернативу Порошенко. Именно поэтому его не столько именно валили, сколько "принуждали к миру", — уточнил журналист.

По его мнению, цели смещать Порошенко не было, только "его напугать".

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"Судя по последним вестям из Давоса и после него — принудили. По крайней мере, заставили принять некую программу-минимум. Потребность в том, чтобы Саакашвили продолжал кошмарить Петю, исчезла. Но Саакашвили не мог просто так и сказать: ок, пацаны, расходимся. Он оказался на неприятном шпагате: продолжать нельзя, потому что команды нет, прекратить тоже нельзя, потому что "соратники" не поймут", — подчеркнул Ткачев.

По такой логике, по мнению Ткачева, была предложена эвакуация под видом депортации.

"Выдадут его куда-нибудь в Голландию, и будет он оттуда безопасно тошнить про барыг и прочее. Если бы действительно хотели его нахлобучить, выдали бы в Грузию (и если выдадут — то может быть я и ошибся, хотя не факт). А так — гнилые понты для приезжих", — резюмировал журналист.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сыронизировал, что Саакашвили прорвется через границу Украины еще раз.

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"Польша — это большая ошибка. Михаил прорвется еще раз, вот тогда уже новый мойдан станет неизбежным. П.С. Появилась надежда: частный самолет, может все таки Мальдивы?" — отреагировал Марунич.