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    Фото дня. Бунт под АП из-за выдворения Саакашвили

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (879)

    (обновлено: )99951
    Несколько десятков сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на улице Банковой в Киеве, где находится здание Администрации Порошенко. Здание оцеплено сотрудниками полиции и Национальной гвардии Украины.
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua

    Когда однопартийцы Саакашвили попытались пройти к зданию, произошло столкновение с правоохранителями. По словам митингующих, один человек был задержан.

    По данным столичной полиции, около 200 правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины дежурят в центре Киева из-за митинга.

    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua
    Выдворение Саакашвили. Появились первые кадры митинга под АП

    Экс-президента Грузии в понедельник задержали сотрудники украинской Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал в Украину в сентябре прошлого года. Погранслужба Польши подтвердила, что политик прибыл в Варшаву и был принят. Адвокаты политика подали в полицию заявление о похищении.

    Смотрите также: Под АП митингуют сторонники Саакашвили. Онлайн-трансляция

    За время своего пребывания в Украине Саакашвили прошел путь от главы Одесской облгосадминистрации до подозреваемого в содействии преступным организациям. За время своей политической карьеры он успел лишиться украинского гражданства, незаконно прорвать госграницу, организовать палаточный городок в центре Киева, сбежать от силовиков и оказаться на скамье подсудимых.

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