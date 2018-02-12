Фото дня. Бунт под АП из-за выдворения Саакашвили

Когда однопартийцы Саакашвили попытались пройти к зданию, произошло столкновение с правоохранителями. По словам митингующих, один человек был задержан.

По данным столичной полиции, около 200 правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины дежурят в центре Киева из-за митинга.

Экс-президента Грузии в понедельник задержали сотрудники украинской Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал в Украину в сентябре прошлого года. Погранслужба Польши подтвердила, что политик прибыл в Варшаву и был принят. Адвокаты политика подали в полицию заявление о похищении.

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За время своего пребывания в Украине Саакашвили прошел путь от главы Одесской облгосадминистрации до подозреваемого в содействии преступным организациям. За время своей политической карьеры он успел лишиться украинского гражданства, незаконно прорвать госграницу, организовать палаточный городок в центре Киева, сбежать от силовиков и оказаться на скамье подсудимых.