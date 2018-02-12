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    Саакашвили заявил, что митинг его сторонников пройдет в Киеве 18 февраля

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    Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что планировал в Киеве 18 февраля презентовать альтернативное правительство.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого в понедельник выдворили с Украины, заявил, что марш его сторонников пройдет в Киеве 18 февраля.

    Под АП митингуют сторонники Саакашвили. Видео
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Под АП митингуют сторонники Саакашвили: кадры с места событий

    Саакашвили в понедельник был выслан госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно прорвался в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

    "Мы собирались 18 числа (февраля — ред.) презентовать альтернативное правительство…. Мы не будем менять своих планов… Мы ни от чего не отказываемся, это всё показывает, что мы на правильном пути", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "NewsOne" в понедельник.

    На вопрос о том, намерен ли он возвращаться в Украину, он заявил: "Я объявлю о своих планах только на встрече с прессой, официально". Он также сообщил, что во вторник намерен провести пресс-конференцию.

    Саакашвили с октября минувшего года организовывал митинги в центре Киева, которые были временно приостановлены в связи с новогодними праздниками. Акции возобновили 4 февраля, тогда же на вече сообщили, что следующая акция будет 18 февраля.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

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