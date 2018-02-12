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    Появилось первое видео Саакашвили в Польше

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (876)

    (обновлено: )74101
    Польский журналист опубликовал короткое видео с Михаилом Саакашвили, записанное в аэропорту Варшавы.
    Саакашвили в Варшаве
    Скриншот видео

    Михаил Саакашвили отвечает журналисту, что с ним будет все в порядке, быстро садится в машину и уезжает в неизвестном направлении.

    Ранее Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу.

    Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить из Украины.

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