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    Саакашвили нужно представить к Нобелевской премии - Жириновский

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (898)

    (обновлено: )55612
    Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, как организатора всех "оранжевых революций", необходимо представить к Нобелевской премии, заявил представить к Нобелевской премии заявил председатель ЛДПР РФ Владимир Жириновский.
    Владимир Жириновский
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Председатель ЛДПР РФ и кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Лениным "оранжевых революций".

    Полное видео задержания Саакашвили в киевском ресторане
    Видео пользователя Youtube Vasil Ponamariov
    Тащили за волосы. Опубликовано полное видео задержания Саакашвили

    "Надо пожалеть его. Михаил Николаевич (Саакашвили) — организатор всех "оранжевых революций". Вот теоретик Шарп — умер недавно, а Михаила Николаевича надо представить к Нобелевской премии. Он практик, он Ленин "оранжевых революций", — сказал Жириновский во вторник в эфире радиостанции "Вести ФМ".

    Ранее лидер "Движения новых сил" сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

    Накануне Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.

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