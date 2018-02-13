Саакашвили нужно представить к Нобелевской премии - Жириновский

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Председатель ЛДПР РФ и кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Лениным "оранжевых революций".

"Надо пожалеть его. Михаил Николаевич (Саакашвили) — организатор всех "оранжевых революций". Вот теоретик Шарп — умер недавно, а Михаила Николаевича надо представить к Нобелевской премии. Он практик, он Ленин "оранжевых революций", — сказал Жириновский во вторник в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Ранее лидер "Движения новых сил" сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

Накануне Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.