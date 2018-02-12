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    Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

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    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (861)

    (обновлено: )121362
    В Киеве в Музейном переулке в грузинском ресторане произошло задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Группа вооруженных людей в камуфляже увезла Саакашвили в микроавтобусе.

    В Киеве 12 февраля неизвестные силовики в камуфляже задержали лидера экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, когда он находился в ресторане "Сулугуни".

    О его задержании сообщил народный депутат Юрий Деревянко.

    Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура Украины уже опровергли свое участие в операции по задержанию Саакашвили.

    Позднее адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины.

    Напомним, в понедельник должен был состояться допрос Саакашвили в прокуратуре Киева, однако политик на него не явился. Его юристы заявили, что считают допрос незаконным.

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