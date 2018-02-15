Юра, куда ты, постой? У токсичного президента редеет окружение

Николай Песецкий, обозреватель

Пока на Банковой выбирают стратегию, темы и формат для похода Петра Алексеевича на президентские выборы, у Порошенко назрела еще одна проблема – острый кадровый кризис. Как и все его предшественники на этом посту, он предпочитает людей лояльных и зависимых. Однако и тех, и других становится все меньше. Гарант буквально становится токсичной фигурой: из-за особого внимания западных финансовых разведок к нелегальным бизнес-схемам президента есть риск попасть под раздачу ближайшему окружению.

Первым из лодки решил выпрыгнуть Владимир Гройсман. Хотя на словах он всячески демонстрирует президенту верность, поступки указывают на обратное. Его выступление в парламенте 9 февраля стало ударом по всем уязвимым местам Петра Алексеевича. Причем игра идет на два фронта: тандем Яценюк-Аваков и западных союзников.

Так, премьер-министр призвал "наконец-то определиться с формой государственного устройства – мы парламентско-президентская страна или президентско-парламентская". А также добавил о необходимости консолидации элит: "изменить ситуацию мы можем только вместе с вами. Никто в отдельности не может изменить это. Только объединенный Украинский парламент, правительство, президент, председатель парламента — мы все имеем шанс войти в историю не просто реформаторами, а теми, кто построил новое, сильное, демократическое, экономически развитое государство. Давайте объединимся и вместе вернем чувство достоинства каждому украинцу. Давайте вместе на этой сессии изменим Украину раз и на много веков".

Фактически Гройсман сказал о потребности преодолеть внутриполитический кризис – противоборство политических институтов и угрозу распада коалиции БПП-НФ. Если распад произойдет, обе силы получат минимальное представительство в новом парламенте, а значит не смогут сформировать определяющее курс страны большинство. Чтобы избежать дальнейших разногласий, фронтовики предложили Порошенко вариант национального ребрендинга: два конкурирующих проекта объединяются в один, а управление государством передается от президента Верховной Раде и назначаемому ею премьер-министру.

УНИАН Владимир Гройсман

Таким образом, человек из команды президента транслирует требования его ключевых оппонентов, дрейф в сторону которых стал очевиден еще осенью прошлого года, когда Гройсман принял участие в съезде Народного фронта. Более того, при поддержке последних Владимиру Борисовичу уже удалось опередить своего "покровителя" с Банковой в процессе завершения децентрализации. 31 января Кабмин утвердил передачу госземель в собственность объединенных территориальных громад без изменений действующего законодательства. Прелесть в том, что Порошенко два месяца до этого безуспешно пытался провести аналогичный закон через Раду, который бы гарантировал ему лояльность глав ОТГ на выборах. Но закон был заблокирован – Народный фронт не давал голосов.

Деятельность в разрез с командой Порошенко объединяет Гройсмана с министром финансов Александром Данилюком. Последний окончательно сжег мосты с АП, когда обвинил генпрокурора Юрия Луценко в затягивании расследований по Приватбанку и потребовал его отставки. "В контексте этого, "случайная" встреча в Амстердаме Юрия Луценко с Игорем Коломойским как раз накануне суда в Лондоне вызывает еще больше вопросов. Кроме этого, генпрокурор дискредитировал себя атаками на новые антикоррупционные органы и неспособность довести до суда важные для страны дела. Таким образом он дискредитирует перед украинским народом и международными партнерами президента и парламент, которые доверили ему такую важную функцию, и власть в целом. И поэтому должен уйти в отставку", — написал он у себя в фейсбуке.

В ответ Луценко потребовал от Гройсмана уволить Данилюка. 9 февраля комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства признал его работу неудовлетворительной, а в самом парламенте зарегистрировали постановление с требованием его отставки. Тем не менее, Владимир Борисович не спешит снимать министра с забега. Более того, 25 января принял от него представление об увольнении главы ГФС Романа Насирова, конфликт с которым у министра финансов давно вылился в публичную плоскость. Хотя процедура носит чисто формальный характер, не всякий министр способен заручиться поддержкой премьера.

УНИАН Юрий Луценко. Архивное фото

Дело в том, что Александр Данилюк является главным переговорщиком с МВФ. Стране крайне необходим новый транш, чтобы удержать финансовую стабильность. Однако очередное значительное повышение цены на газ превратит Украину в 100% общество субсидиантов. А это уже противоречит обещаниям Гройсмана повысить благосостояние рядовых граждан. Видимо премьер ожидает, что Данилюку удастся смягчить условия Фонда так, чтобы избежать резких скачков стоимости голубого топлива для населения в ближайшем будущем.

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Дополнительную угрозу несет попытка премьер-министра встать под американский "зонтик". Во время того же выступления 9 февраля Гройсман вдруг перешел к риторике еврооптимистов – сообщил о надобности срочной реформы избирательной системы и безотлагательности запуска антикоррупционного суда. Это те самые условия дальнейшего кредитования международными донорами, которым жестко сопротивляется президент.

Впрочем, не он один стремиться к благосклонности западных партнеров. Так, в конце января Брюссель посетил Юрий Луценко. По официальной версии, для обсуждения ключевых аспектов реформирования подконтрольного генпрокурору ведомства. Но злые языки говорят, что Юрий Витальевич пытался восполнить репутационные потери после атаки на НАБУ и уголовного преследования Саакашвили. Видимо переводил стрелки на шефа: мол, инициатива не личная – порошенковская.

Луценко – в первую очередь амбициозный политик. Чтобы реализовать собственный потенциал, ему понадобится поддержка западных элит. Если же Европа и Штаты настоят на отставке, на дальнейшей карьере можно ставить крест. Заслужил ли он последний шанс во время поездки в Брюссель – еще не известно. Но не исключено, что для его получения вслед за Гройсманом он поддержит антикоррупционные претензии МВФ. А потому с приближением избирательной кампании Петра Алексеевича ожидает ожесточение подковерной борьбы и аппаратных интриг.