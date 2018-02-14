Золотарев о будущем Саакашвили и феодале-Порошенко

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Пребывая в Польше, экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хочет предстать перед "справедливым украинским судом" по делам о подготовке госпереворота и о деньгах Курченко. Об этом он сказал во вторник на пресс-конференции в Варшаве. Он добавил, что не будет просить политического убежища в Польше, а попытается восстановить украинское гражданство и будет продолжать бороться против украинских олигархов.

При этом уголовные дела возбуждены против Саакашвили не только в Украине, но и в его родной Грузии, которая уже длительное время добивается его выдачи.

Все аспекты резонансной ситуации с высылкой одиозного политика из Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

На брифинге в Варшаве экс-президент Грузии сказал, что не будет просить политического убежища в Польше, пытается восстановить украинское гражданство и продолжит борьбу против украинских олигархов. Также в интервью СМИ он обратился за поддержкой к ЕС и Ангеле Меркель лично. Как Вы оцените озвученные тезисы?

— Здесь есть ряд моментов. Во-первых, от истории с такой насильственной реадмиссией экс-президента Грузии, по моему, в выигрыше остался только ресторан "Сулугуни", который получил бесплатную рекламу. Все-таки, не в каждом ресторане экс-президенты обедают. Но вопрос здесь — в другом. Вопрос заключается в том, что в этой ситуации действительно было нарушение границы, правом прикрыли сугубо политические соображения, которые, в свою очередь, перекрыли все иные правовые аспекты. Ведь сегодня выступил Сергей Горбатюк, который прямо заявил о том, что отсутствие Михаила Саакашвили сделает проблемным продвижение дела по расстрелу на Майдане. Кроме того, Саакашвили проходил свидетелем по другому, не менее значимому, важному делу, по которому один из его соратников до сих пор пребывает в СИЗО. И вот на фоне всего этого ключевого свидетеля берут и депортируют, подставляя тем самым генпрокурора, который попал, что называется, в положение хуже губернаторского. Не в выигрыше, по большому счету, стратегически оказывается и сам президент, ибо любой политтехнолог знает, что нет неправдивой и правдивой информации. Есть информация, которой верят и которой не верят. Так вот, Михаилу Саакашвили в европейских столицах будут верить. И он будет ездить по городам и весям матушки-Европы и не только, и наверняка в США съездит, где будет рассказывать про режим циничных барыг и о том, как они обманывают ЕС, своих западных партнеров, насколько они погрязли в коррупции и правовом беспределе. И ему, подчеркиваю, будут верить. Тем самым Михаил Саакашвили будет множить на ноль внешнюю легитимность нынешней украинской власти. А это, скажем так, куда больший ущерб, нежели его воскресные бродилки по Майдану.

Саакашвили в Варшаве заявил, что хочет предстать перед "справедливым украинским судом" по делам о подготовке государственного переворота и о деньгах Курченко. При этом в ГПУ отметили, что производство не закрывается, и Саакашвили будет обеспечено право на защиту.

— Ничего другого пресс-секретарь Юрия Луценко сказать в этой ситуации не могла. Действительно, такие механизмы есть, но прав тут Горбатюк, который говорит, что с дальнейшим продвижением этих процессов возникнут проблемы. Он, прежде всего, имел в виду дело о расстрелах на Майдане, но и по делу о государевом деле, о попытке насильственного свержения конституционного строя, тоже, я думаю, возникнут проблемы. И, собственно, процедура допроса с использованием видеоконференции, она достаточно такая… если идти, строго соблюдая все нормы, то есть, по-европейски, то дело растянется, и явно возникнет проблемная ситуация. В чем проблема? Проблема в том, что президент поступил как феодал. Вот он захотел — дал Саакашвили гражданство, захотел — забрал. Четко же он перед этим, за несколько часов до этого, говорил нечто противоположное. О том, что у него нет никаких намерений. Но Петр Порошенко — человек, слова которого всегда надо делить надвое, он много чего обещал. Вопрос в другом, в том, что этот самолет, "Бомбардье", бизнес-джет, на котором телепортировали Саакашвили в столицу Польши, он уже раз засветился в другой депортации: в депортации молдавского бизнесмена с украинским паспортом. Будучи гражданином Украины, его выдали Молдове, поскольку он был личным врагом… такого теневого хозяина Молдовы, но бизнес-партнера президента, Плахотнюка. Чтобы понимать, как депортировали. Правда, что примечательно, о том, что принято политическое решение депортировать Саакашвили, было известно из российских масс-медиа за неделю до события.

Руководитель департамента спецрасследований Сергея Горбатюк заявил, что реадмиссия вредит расследованию дела беркутовцев, и с этим могли бы подождать. Выходит, в ГПУ не знали о планах по высылке Саакашвили?

— Почему я и сказал, что подставили генпрокурора самым банальным образом. Как после тех достаточно жестких заявлений, сделанных Юрием Луценко, на фоне вот этой принудительной реадмиссии ему объяснять дальнейший ход этого дела? Поэтому тут совершенно очевидно, что политические соображения взяли верх над соображениями элементарного соблюдения правовых норм.

В 2015 году Порошенко заявил, что назначает Саакашвили, и что тот будет достойно представлять Украину на международной арене. Если экс-губернатор Одесской области не сможет вернуться в Украину, насколько он сможет навредить сотрудничеству Украины с ЕС?

— Первое. Когда назначали Саакшвили, ведь многие, говоря о грузинском чуде, не вдавались в нюансы. По большому счету, Михаил Николозович занимался представительскими функциями, больше выступал, пиарился, а черновую работу тянули те люди, которые занимались непосредственно организационной работой. У Саакашвили есть и другая достаточно эффективная черта. Он — блестящий разрушитель. Он ломал старую шеварнадзовскую Грузию. У него это получилось. В этом же функционале его использовали и здесь, в Украине. Его использовали против Арсения Яценюка, когда увидели тут, что у "Народного фронта" слишком большие амбиции и аппетиты, у Арсения Петровича тоже. Его использовали против Игоря Коломойского, чтобы выдавить аффилированных с ним людей из Одессы. Мы помним перепалку с Филатовым во время кампании Геннадия Корбана, то есть Михаила Николозовича попользовали, но, очевидно, то, что обещали, он не получил. Тут и кошка пробежала. Не созидатель Михаил Николозович.

А дальше его попытались использовать в качестве инструмента давления на Порошенко, для принуждения к реформам в их американском прочтении. Вспомните, с какими требованиями вначале вышел Саакашвили. Это потом его соратники спохватились и поняли, что подобно Винни Пуху полезли за медом к неправильным пчелам, о том, что требования Антикоррупционного суда, пропорциональной избирательной системы никого не возбуждают и сколь бы не было серьезную поддержку с такими требованиями не получить. Дальше пошла социализация требований, «Долой олигархов» и так далее, но уже поздно, поезд ушел. Поэтому я считаю, что такая депортация позволила Михаилу Саакашвили сохранить лицо в этой ситуации. Он выглядит жертвой такого коррумпированного режима беспредельщиков, и вот в этой ипостаси он, действительно, способен очень серьезно ударить, я еще раз повторю, по внешней легитимности украинской власти, ибо в силу того, что Украина, скажем так, страна с весьма ограниченным суверенитетом, для Киева очень важна позиция западных партнеров, коллективного Запада, так сказать. И вот здесь дел Михаил Николозович, безусловно, за ближайший месяц со всей его энергией, убедительностью, экспрессией "наделает".

Складывается впечатление, что каждый шаг Порошенко стремительно отдаляет его от заветной цели 2019 года.

— Петр Алексеевич так просто не сдастся. Я не удивлюсь, особенно глядя на состав Центризбиркома, что и транзитный сервер в его имении в Козине поставят. Поэтому за власть Порошенко будет бороться жестко и беспредельно. И это должна понимать Юлия Владимировна Тимошенко, которую, собственно, логика этих событий теперь выдвигает на авансцену, и, очевидно, следующей мишенью станет она. Тут не было такого последнее время жесткого противостояния, но Пётр Алексеевич, как человек незлопамятный, но который, как правило, ничего не забывает, прекрасно помнит, как в 2005 году на одной пресс-конференции она его деклассировала на долгие годы из большой политики.

Тимошенко никогда не отличалась сдержанной риторикой.

— У нее сейчас двойная позиция. Она сидит на Печерских холмах и ждет, пока по Днепру проплывут трупы ее политических врагов, и тихонечко пытается договориться о поддержке с олигархическим кооперативом. Пока тут — 50 на 50, больших успехов нет, но процесс уже пошел, то есть у нее две ключевые проблемы — партия слабовата, но если мы смотрим фактическую сторону, сегодня "Батькивщина" — единственная партия, которая у всех без исключения регионах преодолевает пятипроцентный барьер, но сегодня "Батькивщина" и близко не находится в тех кондициях, в которых она находилась в нулевые. Тимошенко критически необходим человек, который смог бы играть ту же роль, которую играл Александр Турчинов, который вытягивал всю организационную партийную работу, который станет связующим звеном, стержнем, восстановить политическую машину и заручиться общественной поддержкой, поддержкой олигархического кооператива и поддержкой Запада. Вот с этими тремя задачами пока у нее неважно. Доверия к Юлии Владимировне в силу известных обстоятельств ни в обществе, ни среди олигархов, ни на Западе сегодня нет.

Будет ли Грузия предпринимать какие-то действия, чтобы добиться экстрадиции Саакашвили из Польши?

— Грузинская прокуратура будет подавать, естественно, и экстрадиционные запросы, но, скорее всего, учитывая то, что, по мнению многих западных политиков и журналистов, с кем приходилось общаться, в деле Саакашвили в Грузии присутствует политический элемент, соответственно, скорее всего этот экстрадиционный запрос ни одна из европейских стран не удовлетворит. Другой момент. Мы говорили о том, что мы входим в новый политический сезон, и опять, собственно, нам будут пытаться скармливать определенные мифологемы. Вот как в случае с Саакашвили, до 10% в 2015 году был рейтинг поддержки Саакашвили и партии, которой еще не существовало. Потенциально. Потому что все купились на мифологему о том, что раз у него в Грузии получилось, вон какие классные полицейские, то и у нас, наверное, получится. Есть и обратный пример. Недавно мне очень часто приходилось сталкиваться с Вашими коллегами-журналистами в вопросе, когда они подняли шум в 2012 году, о "вышках Бойко", я говорил, что нет никаких "вышек Бойко". Есть "семейные вышки". Но, тем не менее, этот мем закрепился в общественном мнении, 119 тысяч раз Google выдает индексацию "вышек Бойко". Но теперь уже и генпрокурор Луценко заявляет, что вышек Бойко на самом деле нет, а были вышки Арбузова. Примерно то же самое говорит Татьяна Черновол. Вот тот самый классический случай, когда мем был запущен в пропагандистских целях, причем это окружение Виктора Януковича боролось за пост министра энергетики, который их интересовал и которым надо было Юрия Бойко дожать. Но, тем не менее, прогрессивная общественность это подхватила и это стало символом коррупции. Но в нашем случае ложечки… вышечки нашлись, а осадочек остался.

Тем не менее, генпрокурор сказал, что пока не доказано участие и дело не закрыто.

— Да. Но, тем не менее, это было известно еще и в 2012 году, что, скажем так, это дело "семьи", но отнюдь не министра энергетики. Поэтому и в этот раз, давайте будем просто трезво смотреть на все вещи. Что делал Саакашвили, какие результаты получил, и как с ним поступила власть.

Добился ли Саакашвили каких-то результатов на посту губернатора Одесской области? Можно ли их сравнивать с тем, что он сделал в Грузии?

— Если говорить о витрине, да, витрину Грузии он сделал. Да, за полицию в Грузии ему говорят низкий поклон и спасибо. Но коррупция не исчезла, она исчезла низовая, а коррупция в верхах… ну, как говорят грузины, вопросы по-прежнему решаются. Коррупция не имеет столь откровенных и циничных форм, как это было при Эдуарде Шеварднадзе, да. Да, сейчас не узнать Батуми. Но, тем не менее, Грузия остается страной с крайне низким уровнем жизни, с дышащей на ладан экономикой, назвать процветающей страной нынешнюю Грузию нельзя. Пенсия в эквиваленте 50 долларов… как-то тяжеловато на такие деньги прожить. Поэтому на самом деле никакого экономического чуда не было, поскольку, понимаете, чтобы говорить об Украине и Грузии, в Грузии олигархи — это наши деятели районного масштаба. Да и сама Грузия по населению — чуть больше Киевской области. Но изначально было понятно, что, допустим, в той же Одессе, в хитросплетениях одесской политики не может разобраться человек из Киева, а что говорить о человеке, который приехал из Грузии.

Премьер Польши сравнил Богдана Хмельницкого с Гитлером и обвинил гетмана в преследовании евреев. В чем причина такого заявления?

— Что касается Польши. Понятно, историческая обида на Богдана Хмельницкого, ибо крах Речи Посполитой начался как раз с войны, начавшейся в 1648 году. Но не стоит будить демонов прошлого. Вот этим занялись наш Институт национальной памяти, этим любят заниматься и поляки, ибо в данном случае в конфликте, который мы увидели вокруг закона об исторической памяти, Института национальной памяти в Польше — это подобное столкнулось с подобным, поскольку был найден в нулевые годы известный баланс, помните, конфликт вокруг Мемориала орлят во Львове. Тогда у президентов Квасневского и Кучмы хватило здравого смысла понять, что если мы хотим строить будущее, не надо будить демонов прошлого. Но нынешние большие мегапатриоты, непонятно, для кого это полезные патриоты, они активно занялись как раз выяснением тех вопросов, которые для поляков — как красная тряпка для быка… При этом поляки, опять же, поступают прагматично. Они четко дифференцируют киевскую власть, которую они считают пробандеровской, и Украину. Украина им выгодна, поскольку Украина — поставщик людского капитала. Это самый выгодный экспортный товар — украинцы, объясню, почему. Знаете, что нас спасает от дефолта? Девять миллиардов долларов, поступающих от украинских заробитчан, в том числе, из Польши, из России, из других стран ЕС. Поэтому поляки заинтересованы. Более того, они говорят о том, что готовы принять до пяти миллионов украинцев, поскольку это вопрос экономического роста больше. К сожалению, наша власть, которая, в основном, занята вопросом, где еще занять деньги и у кого занять деньги, чтобы на как можно дольше, она абсолютно игнорирует другой важный вопрос — как заработать стране деньги.

К слову, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков. В эфире "ГС" заявил, что Саакашвили видит своей задачей номер один возвращение в Украину, поскольку его шансы на продолжение карьеры политика в странах ЕС стремятся к нулю.

Что касается слов польского премьера о Богдане Хмельницком, то главред портала украинцев в Польше prostir.pl Игорь Исаев отметил, что сравнение с Гитлером выбросило Моравецкого из серьезной дискуссии.