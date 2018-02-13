наверх
13.02.201818:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Уезд Саакашвили. Быков: так мы говорим "прощай" Европе

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (911)

    (обновлено: )41940
    Политический эксперт Сергей Быков считает, что депортация Саакашвили - это "остаточне прощавай" цивилизованной Европе. Ведь теперь Саакашвили будет заниматься тем, что делает лучше всего — говорить на внешнеполитической арене.
    Политический эксперт Сергей Быков. Архивное фото
    Сергей Быков/Facebook

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 12 февраля, экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сотрудники Госпогранслужбы задержали в столичном ресторане "Cулугуни". Позже они сообщили, что выдворили Саакашвили в Польшу, с территории которой он нелегально и попал в Украину в сентябре 2017 года.

    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Польше
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили после депортации в Польшу

    Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. В ответ сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

    Смотрите также: Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

    Сам Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину и найдет способ это сделать. При этом он не намерен просить у Польши политического убежища.

    Политический эксперт Сергей Быков считает, что депортация Саакашвили — это "остаточне прощавай" цивилизованной Европе. Ведь, по словам эксперта, теперь Саакашвили не будет проводить митинги в Киеве и критиковать власть в Украине.

    "Он будет заниматься тем, что делает лучше всего — говорить, нанося самые жесткие удары в лицо украинской власти на внешнеполитической арене. Бить в лицо, называя вещи своими именами. Рассказывая самым влиятельным и рейтинговым СМИ мира, самым влиятельным представителям мировых элит об украинской коррупции, о "циничных барыгах", которые распродают страну", — пишет Быков у себя в Facebook.

    Смотрите также: Появилось первое видео Саакашвили в Польше

    "И это будет иметь больший эффект для власти, чем митинги под Радой", — резюмирует политэксперт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?