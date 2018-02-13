Уезд Саакашвили. Быков: так мы говорим "прощай" Европе

РИА Новости Украина

В понедельник, 12 февраля, экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сотрудники Госпогранслужбы задержали в столичном ресторане "Cулугуни". Позже они сообщили, что выдворили Саакашвили в Польшу, с территории которой он нелегально и попал в Украину в сентябре 2017 года.

Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. В ответ сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

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Сам Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину и найдет способ это сделать. При этом он не намерен просить у Польши политического убежища.

Политический эксперт Сергей Быков считает, что депортация Саакашвили — это "остаточне прощавай" цивилизованной Европе. Ведь, по словам эксперта, теперь Саакашвили не будет проводить митинги в Киеве и критиковать власть в Украине.

"Он будет заниматься тем, что делает лучше всего — говорить, нанося самые жесткие удары в лицо украинской власти на внешнеполитической арене. Бить в лицо, называя вещи своими именами. Рассказывая самым влиятельным и рейтинговым СМИ мира, самым влиятельным представителям мировых элит об украинской коррупции, о "циничных барыгах", которые распродают страну", — пишет Быков у себя в Facebook.

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"И это будет иметь больший эффект для власти, чем митинги под Радой", — резюмирует политэксперт.