Соцсети: теперь на месте Саакашвили может оказаться каждый

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Скандальное выдворение из Украины не менее скандального политика Михаила Саакашвили обрастает новыми подробностями. Уже на следующий день после реадмиссии, он провел пресс-конференцию в Варшаве. На ней Саакашвили раскритиковал украинских политиков, назвав их "брехунами", очередной раз заявил, что президент Петр Порошенко его боится, и пообещал продолжить организовывать акции протеста в Украине.

Тем временем в СМИ просочилась информация, что в Польшу Саакашвили доставили чартерным рейсом. Его адвокаты утверждают, что польская сторона не давала согласия на реадмиссию экс-президента Грузии. Сама же Грузия, по информации СМИ, уже направила в Польшу прошение об экстрадиции Саакашвили на родину, а украинский омбудсмен открыла производство по факту реадмиссии Саакашвили.

И это просто некоторые из новых фактов новейших "приключений" Саакашвили. Полною картину происходящего видят и знают немногие, зато многие строят предположения о том, что же на самом деле произошло с одиозным политиком. Не мочат об этом и в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook