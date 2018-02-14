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    Соцсети: теперь на месте Саакашвили может оказаться каждый

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (926)

    (обновлено: )36730
    Стремительный и не совсем добровольный отъезд экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу украинцы забудут не скоро. Скандальное событие ежечасно дополняется новыми фактами, активно обсуждаемыми не только в СМИ, но и в соцсетях.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Польше
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили после депортации в Польшу

    Скандальное выдворение из Украины не менее скандального политика Михаила Саакашвили обрастает новыми подробностями. Уже на следующий день после реадмиссии, он провел пресс-конференцию в Варшаве. На ней Саакашвили раскритиковал украинских политиков, назвав их "брехунами", очередной раз заявил, что президент Петр Порошенко его боится, и пообещал продолжить организовывать акции протеста в Украине.

    Тем временем в СМИ просочилась информация, что в Польшу Саакашвили доставили чартерным рейсом. Его адвокаты утверждают, что польская сторона не давала согласия на реадмиссию экс-президента Грузии. Сама же Грузия, по информации СМИ, уже направила в Польшу прошение об экстрадиции Саакашвили на родину, а украинский омбудсмен открыла производство по факту реадмиссии Саакашвили.

    И это просто некоторые из новых фактов новейших  "приключений" Саакашвили. Полною картину происходящего видят и знают немногие, зато многие строят предположения о том, что же на самом деле произошло с одиозным политиком. Не мочат об этом и в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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