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    Саакашвили оспаривает в суде решение о его выдворении

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (926)

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    В пресс-службе отмечают, что истец также просит суд обязать соответствующее структурное подразделение государственной миграционной службы отменить данное решение.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева получил от экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили иск, в котором политик требует признать действия украинских властей о его выдворении незаконными и отменить это решение, сообщила в среду пресс-служба суда.

    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саакашвили: главная грузинская проблема Порошенко

    "В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Михаила Саакашвили. Ответчиками указаны — государственная миграционная служба, администрация государственной пограничной службы и министерство внутренних дел. Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных подразделений… по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе отмечают, что истец также просит суд обязать соответствующее структурное подразделение государственной миграционной службы отменить данное решение.

    "Сейчас рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу", — сообщили в пресс-службе.

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    В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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    Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.

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