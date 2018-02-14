Озвучена повестка переговоров Порошенко и Столтенберга в Мюнхене

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко на полях мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля обсудят вопрос работы комиссии Украина-НАТО, которую блокирует Венгрия, заявил в среду журналистам в Брюсселе глава миссии Украины при альянсе Вадим Пристайко.

Венгрия из-за разногласий в связи с языковой статьей украинского закона об образовании заблокировала проведение заседания комиссии Украины — НАТО на уровне министров обороны, которое планировалось провести на полях министерской встречи альянса 14-15 февраля. Накануне Столтенберг сообщал, что встретится с Порошенко на этой неделе в Мюнхене.

По словам Пристайко, Столтенберг подтвердил, что НАТО надеется на скорое разрешение этой ситуации.

"Одна из задач президента и генерального секретаря — мы хотим обменяться мнениями, каким образом это можно сделать (разблокировать работу комиссии — Ред.), какие (будут) предложения и на что готова украинская сторона", — приводит слова Пристайко агентство УНИАН.

"Президент также обсудит перспективы проведения комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО в Брюсселе в июле этого года", — добавил посол.

По словам Пристайко, сейчас не рассматривается ни один вариант действий на тот случай, если заседание комиссии Украина-НАТО не состоится. "Потому что мы планируем, что состоится. В апреле мы планируем, что состоится заседание министров иностранных дел и комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Для этого должен приехать министр Климкин (глава МИД Украины — Ред.). Я надеюсь, что до этого времени нам удастся совместными усилиями все же проблему с Венгрией решить", — подчеркнул Пристайко.

Он считает неприемлемым предложение Венгрии не имплементировать в Украине закон об образовании.

Администрация президента пока ничего не сообщала о планах Порошенко посетить мюнхенскую конференцию по безопасности.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в январе публично обещал, что будет блокировать министерское заседание комиссии. В Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Сиярто заявил, что Будапешт будет блокировать комиссию Украина-НАТО.