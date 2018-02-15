Порошенко рассказал, благодаря кому Украина вступит в ЕС и НАТО

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко убежден, что Украина в будущем все же станет членом Евросоюза и НАТО.

"Я абсолютно убежден, что именно благодаря им (погибшим на Майдане — ред.) в будущем Украина все-таки станет членом Европейского союза и членом НАТО. И изменилось само отношение украинцев к этим двум уважаемым союзам", — сказал Порошенко в четверг, выступая по случаю старта открытого конкурса на сооружение мемориала погибшим на Майдане в 2014 году. Его выступление транслировали телеканалы.

Президент Украины также отметил, что считает заслугой погибших во время Евромайдана тот факт, что Украина "окончательно вышла из Советского союза, из Российской империи" и вернулась в Европу.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

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