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    В Киеве из-за Порошенко почти на полдня закроют главную станцию метро

    (обновлено: )34603
    Как уточнили в метрополитене, станция "Майдан Незалежности" не будет работать примерно до 11-12:00 в связи с чествованием памяти воинов-афганцев.
    Станция метро Майдан Незалежности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Главный пересадочный узел киевского метрополитена — станция "Майдан Незалежности" — с раннего утра четверга и почти до обеда будет закрыта в связи с официальными мероприятиями с участием президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

    "Завтра, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий с участием президента Украины, станция "Майдан Незалежности" не будет открыта с начала работы и до окончания мероприятий. Пересадка и станция "Крещатик" — в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства!" — говорится в сообщении.

    Как уточнили в метрополитене, станция не будет работать примерно до 11-12:00 в связи с чествованием памяти воинов-афганцев, отмечает "Украинская правда".

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    Ранее сообщалось, что неизвестные повредили во Львове памятник погибшим в Афганистане воинам-интернационалистам.

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