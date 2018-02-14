В Киеве из-за Порошенко почти на полдня закроют главную станцию метро

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Главный пересадочный узел киевского метрополитена — станция "Майдан Незалежности" — с раннего утра четверга и почти до обеда будет закрыта в связи с официальными мероприятиями с участием президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

"Завтра, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий с участием президента Украины, станция "Майдан Незалежности" не будет открыта с начала работы и до окончания мероприятий. Пересадка и станция "Крещатик" — в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства!" — говорится в сообщении.

Увага!



Завтра, 15 лютого, у зв'язку з проведенням офіційних заходів за участю Президента України, станція «Майдан Незалежності» не працюватиме з початку роботи і до закінчення заходів.

Пересадка та станція «Хрещатик» — у звичайному режимі.

Приносимо вибачення за незручності! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 14 февраля 2018 г.

Как уточнили в метрополитене, станция не будет работать примерно до 11-12:00 в связи с чествованием памяти воинов-афганцев, отмечает "Украинская правда".

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Ранее сообщалось, что неизвестные повредили во Львове памятник погибшим в Афганистане воинам-интернационалистам.