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    Политика

    Замгоссекретаря США встретится с Порошенко, Гройсманом и Климкиным

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    В Госдепе уточнили, что Джон Салливан в Украине "подчеркнет важность быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета и территориальной целостности страны".
    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Заместитель госсекретаря США Джон Салливан посетит Украины, где 21 февраля проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным, говорится в заявлении госдепартамента США.

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    Встречи с украинскими чиновниками будет проходить в рамках визита Салливана в Европу. С 16 по 23 февраля он кроме Украины посетит Германию, Италию, Латвию и Бельгию.

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    "Салливан 21 февраля проведет встречу с президентом Украины Порошенко, премьером Гройсманом и главой МИД Климкиным", — говорится в сообщении.

    Он "подчеркнет важность для Украины быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета Украины и территориальной целостности", уточняет Госдеп.

    В Риге американский дипломат 22 февраля проведет "встречу с высокопоставленными чиновниками". "Он подтвердит обязательство в качестве члена НАТО в рамках статьи 5 (о взаимной обороне) и обсудит экономические, инвестиционные вопросы и приоритеты в двухсторонних отношениях", — говорится в сообщении.

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    В пятницу, 23 февраля, дипломат отправится в Брюссель.

    Перед туром по Восточной Европе, 18-20 февраля Салливан посетит Рим, а до этого будет принимать участие в работе делегации США в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, уточняет ведомство.

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