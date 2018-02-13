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    Саакашвили: меня угрожали застрелить по дороге в аэропорт Киева

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (908)

    (обновлено: )30410
    По словам политика, когда его везли неизвестные в аэропорт Киева, то угрожали застрелить. А так же обсуждали при нем, как "разгоняли Майдан".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что его угрожали застрелить, пока везли в аэропорт Киева, чтобы выслать из Украины в Польшу.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уезд Саакашвили. Следующая Тимошенко - Бортник

    Как заявил Саакашвили на пресс-конференции во вторник, люди, которые везли его в аэропорт Киева, "говорили: "Мы тебя сейчас застрелим".

    "Они при мне рассказывали, как они разгоняли Майдан", — добавил политик.

    Он также сообщил, что не знает, кому принадлежал самолет, доставивший его в Варшаву. "Это был частный самолет, не знаю, кому он принадлежал. Там был так называемый пассажир – человек, который его арендовал. Он все время молчал. Формально он был оформлен на него", — отметил Саакашвили.

    Накануне Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. Лидер "Движения новых сил" уже сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

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    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.

    Ранее политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил, что Михаил Саакашвили являлся проектом Администрации президента Украины, который АП решила закрыть после провала ряда задач, одна из которых — "втянуть в свои фейковые акции протеста Тимошенко с целью ее дискредитации".

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