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    Общество

    "Не едят и мерзнут". Глава профсоюза о бунтующих шахтерах в Минэнерго

    (обновлено: )17911
    По словам Михаила Волынца, шестые сутки в помещении Минэнергоугля продолжается протестная акция шахтеров "Селидовугля". Он добавил, что некоторым горнякам понадобилась медицинская помощь.
    Голодающие шахтеры в здании Минэнерго
    facebook.com/VolynetsMykhailo

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Шахтеры госпредприятия "Селидовуголь", которое расположено в Донецкой области, из-за долгов по зарплате шестые сутки продолжают голодовку в здании Минэнергоугля в Киеве, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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    Ранее Волынец сообщил, что горняки объявили бессрочную голодовку, они требуют погасить задолженность по зарплате.

    "Шестые сутки в помещении Минэнергоугля продолжается протестная акция шахтеров ГП "Селидовуголь". Еще вечером 21 февраля они объявили бессрочную голодовку. Все это время руководство ведомства делает вид, что якобы ничего не происходит и откровенно игнорирует людей", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

    По его словам, некоторым горнякам понадобилась медицинская помощь.

    "Протестующие страдают еще и от холода, ведь помещение Минэнергоугля не отапливается. Люди уже шестые сутки ничего не едят, а еще и мерзнут. Добавьте к этому и то, что сколько дней подряд они находятся в одной и той же одежде, ведь, уезжая в Киев, они запасной с собой не брали, потому что не думали, что придется прибегать к такому радикальному шагу, как голодание", — добавил Волынец.

    Михаил Волынец/Facebook, 26 февраля 2018

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