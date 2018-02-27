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    Общество

    Глава профсоюза о голодающих шахтерах: двое на грани комы

    (обновлено: )52825
    Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что после осмотра врача стало известно, что двое шахтеров могут впасть в кому из-за голодовки.
    Михаил Волынец, facebook

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Шахтеры госпредприятия "Селидовуголь", голодающие шестые сутки из-за долгов по зарплате, находятся в тяжелом состоянии.

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    Ранее Волынец сообщил, что горняки объявили бессрочную голодовку, они требуют погасить задолженность по зарплате.

    Михаил Волынец, facebook
    Голодающий шахтер

    "Сегодня Галина Кидалова, заместитель главного врача Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии осмотрела голодающих, и отметила особо тяжкое состояние главы местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктора Трифонова и председателя ПВО НПГУ ОП шахта «Кураховская» Алексея Сороки. По словам врача, если Виктор и Алексей не прекратят голодать, то следствием станет впадения в состояние комы", — написал Волынец.

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