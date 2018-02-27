Глава профсоюза о голодающих шахтерах: двое на грани комы

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Шахтеры госпредприятия "Селидовуголь", голодающие шестые сутки из-за долгов по зарплате, находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее Волынец сообщил, что горняки объявили бессрочную голодовку, они требуют погасить задолженность по зарплате.
"Сегодня Галина Кидалова, заместитель главного врача Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии осмотрела голодающих, и отметила особо тяжкое состояние главы местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктора Трифонова и председателя ПВО НПГУ ОП шахта «Кураховская» Алексея Сороки. По словам врача, если Виктор и Алексей не прекратят голодать, то следствием станет впадения в состояние комы", — написал Волынец.