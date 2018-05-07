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    "Мафия бессмертна". Волынские горняки устроили бунт

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    Горняки шахты №9 "Нововолынская" госпредприятия "Волыньуголь" прекратили работу в первую смену и, по словам Михаила Волынца, движутся от шахты до центра города, где находится управление объединения.
    Шахта №9 Нововолынская госпредприятия Волыньуголь
    facebook.com/MykhailoVolynets

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что горняки одной из шахт в Волынской области прекратили работу и требуют погасить долги по заработной плате.

    "Сегодня горняки шахты №9 "Нововолынская" госпредприятия "Волыньуголь" прекратили работу в первую смену и движутся от шахты до центра города, где находится управление объединения. Ранее мы сообщали, что… шахтерам не выплатили 80% зарплаты за март месяц, а работники непромышленной группы до сих пор не получили зарплату в полном объеме за февраль", — написал Волынец в понедельник на своей странице в Facebook.

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    Он добавил, что данная конфликтная ситуация уже обсуждалась у министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, однако решить ее не удалось.

    "К сожалению, пока это не удалось. Мафия бессмертна", — заключил глава НПГУ.

    facebook.com/VolynetsMykhailo
    Михаил Волынец/Facebook, 7 мая 2018

    Шахта №9 "Нововолынская" входит в государственное предприятие "Волыньуголь" и расположена в городе Нововолынск Волынской области.

    В начале апреля Игорь Насалик заявил, что правительство полностью погасило задолженность по заработной плате всем шахтерам в стране.

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