То бунт, то страйк. Народный гнев охватил страну

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Протесты пенсионеров-силовиков

Накануне в Киеве и нескольких областных центрах прошли массовые митинги пенсионеров МВД и ВСУ, погранслужбы и военизированной охраны, а также прочих силовых структур. Основной массив протестующих был в столице, а в других городах военные пенсионеры вышли в их поддержку. Ветераны выходят на протесты не впервые, требуя пересчитать пенсии.

В Киеве военные пенсионеры митинговали под зданием Верховной Рады. Около 400 человек держали в руках плакаты с надписями: "Требуем перерасчета пенсий", "Нет геноциду военных пенсионеров". Время от времени из толпы раздавались крики "Ганьба!", однако в целом акция прошла спокойно, но правоохранители все же усилили охрану парламента.

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В Николаеве пенсионеры-силовики пикетировали здание областной государственной администрации. По данным СМИ, в акции участвовали около 100 человек.

"Военным пенсионерам обещали повысить пенсии. А в результате – ничего, пенсии не пересмотрели. Мы с марта месяца где-то десятый раз собираемся!" – цитирует митингующих местное издание "Новости-N".

В Харькове около полутысячи бывших полицейских, спасателей и военных прошлись шествием по центральной улице. Протестующие уверяют, что большинство из них потеряли здоровье во время несения службы, поэтому после выхода на пенсию нуждаются в постоянном лечении, в то время как нынешние выплаты, которые получают от государства едва хватает на самое необходимое. Также харьковские военные пенсионеры отметили, что не могут ездить бесплатно на электротранспорте, поэтому настаивают на возвращении льгот для всех ветеранов военной службы и бывших силовиков.

sq.com.ua Пикет в Харькове

Ранее премьер Владимир Гройсман сообщил о разработке нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих, который внесут на рассмотрение паралмента после согласование всех процедур с СНБО.

Бунт херсонцев

В Херсоне 7 февраля работники одного из городских супермаркетов перекрыли центральный проспект Ушакова. Как сообщалось, работники "Херсоноблэнерго" за долги отключили подачу электроэнергии в помещение супермаркета. Речь идет о 800 тыс грн, которые магазин должен энергетикам, неуплата по 4-м супермаркетам, а сами арендаторы, по данным местных СМИ, регулярно платили деньги за электроэнергию арендодателю.

Вначале сотрудники и арендаторы помещения магазина пытались решить вопрос с энергетиками, а потом начали акцию протеста.

Из-за перекрытой дороги движение общественного транспорта по проспекту Ушакова остановилось. Полиция разворачивала маршрутные такси, троллейбусы высаживали пассажиров.

Стачка шахтеров

В среду на забастовку пошли и шахтеры. Как сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, утром 7 февраля горняки шахты №9 "Нововолынская" отказались приступать к работе.

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По его словам, горняки бастуют против планов бывшего советника главы Минэнерго Андрея Венгрина по реструктуризации рудника. Как отмечается, шахтеры считают, что это приведет к закрытию рудника.

"№9 "Нововолынская" — единственная шахта на Волыни, которая имеет три действующих скамьи. Подготовленных запасов угля хватит на десять лет стабильной работы. Своими действиями горняки борются не только за сохранение рабочих мест, но и отстаивают энергетическую безопасность государства. Также они требуют погашения задолженности по зарплате", — заявил Волынец.

Позднее горняки приняли решение продолжить протест, потребовав уволить техдиректора ГП "Львовуголь" который незаконным образом пытался зарегистрировать новый устав шахты "№9 Нововолынская", как предприятия, находящегося в состоянии реструктуризации, что равносильно закрытию шахты.

Стычки в Бердянске

В Бердянске Запорожской области пикетировали силовиков, мэрию и частное предприятие "Агринол". Акции протеста вспыхнули после заявления нардепа "Батькивщины" Сергея Соболева о том, что компания народного избранника из группы "Воля народа" Александра Пономарева поставляла Минобороны некачественное моторное масло, вследствие чего танки ВСУ вышли из строя.

В результате ветераны АТО и общественники заблокировали проезжую часть под стенами прокуратуры и пикетировали офис "Агринола" по Мелитопольскому шоссе. Видео пикета доступно здесь.

"Под офисом предприятия митингующих встретила частная охрана и помощник народного депутата Александра Пономарева Валерия Буханова и депутат облсовета Елена Бодасюк. На площадке перед офисом организации произошло столкновение — через толпу активистов, собравшихся послушать позицию предприятия, к представителям фирмы силовым методом протолкнулась охрана. Такие действия спровоцировали столкновение, после чего Бодасюк вызвала полицию", — сообщают местные СМИ.

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Вместе с тем позднее Соболев уточнил, что Пономарев владел компанией "Агринол" до избрания в парламент.

По данным материалов открытых источников интернет