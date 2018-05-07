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    Озвучена сумма задолженности по зарплате горнякам

    (обновлено: )6820
    По словам Михаила Волынца, общая задолженность по заработной плате горнякам составляет 740 миллионов гривен. Главной проблемой в государственной угледобывающей отрасли является коррупция на угледобывающих предприятиях, добавил он.
    Купюры гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами на сегодняшний день составляет 740 миллионов гривен.

    Шахтеры
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк
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    "Общая задолженность по заработной плате составляет 740 миллионов гривен (около 28 миллионов долларов). Задолженность за предыдущие годы (без учета апреля) составляет 274,9 миллиона гривен (почти 10,4 миллиона долларов), но еще за апрель не выплачено 470 миллионов гривен (около 17,8 миллиона долларов)", — цитирует его слова агентство УНИАН.

    По его словам, месячный фонд зарплаты по всем государственным угольным шахтам составляет 530 миллионов гривен (около 20,1 миллиона долларов). Он напомнил, что на шахтах в Украине работают 41 тысяча горняков.

    Волынец заявил, что главной проблемой в государственной угледобывающей отрасли является коррупция на угледобывающих предприятиях.

    Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Утром в понедельник горняки шахты №9 "Нововолынская" госпредприятия "Волыньуголь" прекратили работу в первую смену и потребовали погасить долги.

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