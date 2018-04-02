На шахтах Луганской области отключили свет, под землей - 240 горняков

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Подача электричества прекращена на шахты госпредприятия "Первомайскуголь" на подконтрольной Киеву территории Луганской области, 240 горняков остаются под землей, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

"Как сообщил (председатель первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины — Ред.) шахты "Горная" Виктор Видишь, сегодня государственная структура — "Региональные электрические сети" — обесточила все шахты ГП "Первомайскуголь" в Луганской области", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, в данный момент ситуация критическая, так как в шахтах не работают даже подъемные машины в шахтных стволах. "При этом, например, на шахте "Горная" под землей, на глубине более 1000 метров, остается 240 горняков",- уточнил Волынец.

Он добавил, что электричество под землю подается по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды. Также, по его данным, на шахте "Горная" включен план ликвидации аварии, то есть шахтеры будут выходить на поверхность по запасному выходу по лестницам.

Как отметил Волынец, такие действия госпредприятия нарушают правила безопасности охраны труда и "могут привести к непредсказуемым последствиям".

Михаил Волынец/Facebook, 2 апреля 2018

Позже глава профсоюза добавил, что на шахте "Горная" шахтеры движутся в направлении двух шахтных стволов — человеческого и вентиляционного. Там они соберутся, чтобы двигаться по шахтным лестницам, или возможно, будет подана электроэнергия на подъемные машины.

Михаил Волынец/Facebook, 2 апреля 2018

В середине марта Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что более 170 человек остались под землей из-за обесточивания двух шахт. Позже было восстановлено электроснабжение.