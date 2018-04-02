наверх
02.04.201817:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Общество

    На шахтах Луганской области отключили свет, под землей - 240 горняков

    (обновлено: )17712
    ГП "Региональные электрические сети" отключило электричество на шахтах госпредприятия "Первомайскуголь" в Луганской области, в одной из шахт остаются 240 горняков.
    Шахтеры. Архивное фото
    Youry Bilak via Михаил Волынец/Facebook

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Подача электричества прекращена на шахты госпредприятия "Первомайскуголь" на подконтрольной Киеву территории Луганской области, 240 горняков остаются под землей, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

    Шахтеры
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк
    Профсоюз: в Украину импортируют уголь, а шахтеры прозябают

    "Как сообщил (председатель первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины — Ред.) шахты "Горная" Виктор Видишь, сегодня государственная структура — "Региональные электрические сети" — обесточила все шахты ГП "Первомайскуголь" в Луганской области", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

    По его словам, в данный момент ситуация критическая, так как в шахтах не работают даже подъемные машины в шахтных стволах. "При этом, например, на шахте "Горная" под землей, на глубине более 1000 метров, остается 240 горняков",- уточнил Волынец.

    Он добавил, что электричество под землю подается по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды. Также, по его данным, на шахте "Горная" включен план ликвидации аварии, то есть шахтеры будут выходить на поверхность по запасному выходу по лестницам.

    Как отметил Волынец, такие действия госпредприятия нарушают правила безопасности охраны труда и "могут привести к непредсказуемым последствиям".

    Михаил Волынец/Facebook, 2 апреля 2018

    Позже глава профсоюза добавил, что на шахте "Горная" шахтеры движутся в направлении двух шахтных стволов — человеческого и вентиляционного. Там они соберутся, чтобы двигаться по шахтным лестницам, или возможно, будет подана электроэнергия на подъемные машины.

    Михаил Волынец/Facebook, 2 апреля 2018

    В середине марта Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что более 170 человек остались под землей из-за обесточивания двух шахт. Позже было восстановлено электроснабжение.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших