Два горняка погибли при взрыве на шахте в Донбассе

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Два горняка погибли в результате взрыва метана на шахте в городе Ждановка в Донбассе, сообщили в воскресенье в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Двадцатого января в 12.29 в городе Ждановка на ПАО "АП Шахта Ждановская" произошел взрыв метано-воздушной смеси. В результате происшествия погибли два человека 1970 и 1980 годов рождения. В 14.28 все рабочие шахты (314 человек) самостоятельно вышли на поверхность", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

По данным ведомства, тела погибших подняты на поверхность.

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Ранее сообщалось, что горняки на шахте "Украина" в Донецкой области отказались приступить к работе из-за долгов по заработной плате. Причиной забастовки стало то, что с горняками ГП "Селидовуголь" не рассчитались по зарплатам за ноябрь и декабрь 2017 года.