Масштабный пожар в центре Киева. Кадры с места ЧП

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 возле ЦУМа возник пожар в отселенном здании. Об этом сообщает "Громадське ТБ" со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу.

По ее словам, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Возгорание произошло на 5 и 6 этажах, горит крыша. На месте работают пожарные.

По состоянию на 20:20 пожар еще не удалось локализовать. Его причина также неизвестна. На месте работают 72 пожарных и 19 единиц техники.

Водолага добавила, что есть, вероятно, две причины пожара: либо поджог, или неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных.

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Ранее ЦУМ в Киеве эвакуировали из-за ложного сообщения о пожаре.