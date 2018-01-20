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    Фотоленты

    Масштабный пожар в центре Киева. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )501
    В центре Киева возник масштабный пожар
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого возле ЦУМа в Киеве
    В центре Киева возник масштабный пожар
    В центре Киева возник масштабный пожар
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого возле ЦУМа в Киеве
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого в Киеве
    В центре Киева возник масштабный пожар
    В центре Киева возник масштабный пожар
    Андрей Рушковский в facebook
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого возле ЦУМа в Киеве
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого возле ЦУМа в Киеве
    Facebook Serge V. Berezhnoy
    В центре Киева возник масштабный пожар
    В центре Киева возник масштабный пожар
    Укринформ
    В центре Киева возник масштабный пожар
    В центре Киева возник масштабный пожар
    "Громадське ТБ"
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого возле ЦУМа в Киеве
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого возле ЦУМа в Киеве
    Facebook Serge V. Berezhnoy
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого в Киеве
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого в Киеве
    dtp.kiev.ua

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    В центре Киева возник масштабный пожар

    В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 возле ЦУМа возник пожар в отселенном здании. Об этом сообщает "Громадське ТБ" со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу.

    По ее словам, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Возгорание произошло на 5 и 6 этажах, горит крыша. На месте работают пожарные.

    По состоянию на 20:20 пожар еще не удалось локализовать. Его причина также неизвестна. На месте работают 72 пожарных и 19 единиц техники.

    Водолага добавила, что есть, вероятно, две причины пожара: либо поджог, или неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных.

    Смотрите также: Открытие обновленного ЦУМа в Киеве

    Ранее ЦУМ в Киеве эвакуировали из-за ложного сообщения о пожаре.

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