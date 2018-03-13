Горняки объявили забастовку на шахте в Донецкой области

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Шахтеры госпредприятия "Мирноградуголь" (до 2017 года "Красноармейскуголь") в Донецкой области устроили протест, требуя погашения задолженности по зарплате, шахта приостановила работу, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"На шахте "Родинская" госпредприятия "Мирноградуголь" протестуют горняки. Шахта "Родинская" сегодня утром остановила работу", — написал Волынец в Facebook.

По его данным, шахтеры первой смены заявили, что не намерены спускаться в забой, при этом горняки четвертой смены находятся под землей, отказываясь подниматься на поверхность.

Главное требование протестующих - погашение заработной платы за январь текущего года.

Ранее Волынец сообщал, что шахтеры перекрывали ряд дорог в Донецкой области.