Стоимость угля, заложенная в тарифе на производство электроэнергии ТЭС, не отвечает рыночным реалиям. Заниженная цена сырья угрожает банкротством ТЭС накануне зимы. Выхода два: покрыть разницу в тарифах за счет госбюджета и переложить все недочеты на потребителей.
Первый замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Мартыненков сообщил, что сейчас есть три источника закупки дефицитной марки угля "Антрацит": зона силовой спецоперации, закупка в России и ЮАР.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.