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    Игорь Мартыненков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Газовая конфорка
    Держи карман шире - двойной рост тарифов на электроэнергию неминуем
    17:16 13.08.2015
    3732Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Стоимость угля, заложенная в тарифе на производство электроэнергии ТЭС, не отвечает рыночным реалиям. Заниженная цена сырья угрожает банкротством ТЭС накануне зимы. Выхода два: покрыть разницу в тарифах за счет госбюджета и переложить все недочеты на потребителей.
    Уголь
    Украина 20 июля проведет тендер на поставки импортного угля - Минэнерго
    14:47 14.07.2015
    869Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Как заявил первый замглавы Минэнерго Украины Игорь Мартыненков, тендер по поставкам импортного угля на предстоящий отопительный сезонбудет проведен с участием швейцарской Mercuria.
    Уголь
    Украине к зиме надо запасти еще 1,2-1,3 млн тонн угля - Минэнерго
    12:40 07.07.2015
    209Украина, экономика, катастрофа
    Первый замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Мартыненков сообщил, что сейчас есть три источника закупки дефицитной марки угля "Антрацит": зона силовой спецоперации, закупка в России и ЮАР.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Кабмин поменял первого замминистра энергетики
    18:28 12.03.2015
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    В документе значится:"Назначить Мартыненкова Игоря Николаевича первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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