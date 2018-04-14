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    В субботу в Харькове сыграют "Динамо" и "Шахтер"

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    Матч, который состоится в Харькове на стадионе "Металлист" станет 56-м для "Шахтера" и "Динамо" в чемпионате Украины.
    Матч Динамо - Шахтер. Архивное фото
    shakhtar.com

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Харькове на стадионе "Металлист" в матче 27-го тура футбольной Премьер-лиги Украины сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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    "Динамо" всухую разгромило "Зарю". Все голы и лучшие моменты матча

    Начало матча в 17.00. 

    Главный тренер "Шахтера" — Паулу Фонсека (Португалия).

    Наставник "Динамо" — Александр Хацкевич (Беларусь).

    Арбитр матча — Константин Труханов (Харьков).

    Отметим, что сегодняшний матч станет 56-м для "Шахтера" и "Динамо" в чемпионате Украины.

    Ранее стало известно, что ведущий нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес все-таки перейдет в "Шахтер". Лидер атак "бело-синих" согласовал трансфер в донецкий клуб.

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