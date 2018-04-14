В субботу в Харькове сыграют "Динамо" и "Шахтер"

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Харькове на стадионе "Металлист" в матче 27-го тура футбольной Премьер-лиги Украины сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Начало матча в 17.00.

Главный тренер "Шахтера" — Паулу Фонсека (Португалия).

Наставник "Динамо" — Александр Хацкевич (Беларусь).

Арбитр матча — Константин Труханов (Харьков).

Отметим, что сегодняшний матч станет 56-м для "Шахтера" и "Динамо" в чемпионате Украины.

Ранее стало известно, что ведущий нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес все-таки перейдет в "Шахтер". Лидер атак "бело-синих" согласовал трансфер в донецкий клуб.