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Александрия (Кировоградская область)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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"Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка Украины, с трудом обыграв "Александрию"
02:54 26.10.2017
146
Встреча, прошедшая в среду, 25 октября, в Александрии завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды. Итог матча решался в дополнительное время.
"Динамо" разгромило "Александрию" в 8-м туре чемпионата Украины
22:16 10.09.2017
254
Матч между "Динамо" и "Александрией" прошел в Киеве и завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Евгений Хачериди (52-я минута), Дьёмерси Мбокани (65) и Виктор Цыганков (68).
Атака на "Сбербанк" в Александрии
10:45 21.03.2017
1068
Уход российских банков из Украины
Молодые люди облепили наклейками отделение "Сбербанка" и жгли фаеры. На акции присутствовали сотрудники полиции и работники охраны банка. Они не вмешивались в ситуацию.
"Александрия" вслед за "Ворсклой" покидает Лигу Европы
01:09 05.08.2016
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Украинцы сумели выйти вперед на старте встречи, когда Старенький воспользовался пасом Яремчука и пробил под рукой кипера. Однако на большее александрийцы на расщедрились, проиграв 3:1.
"Александрия" проиграла "Хайдуку" в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ
01:48 29.07.2016
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Встреча, прошедшая в четверг на стадионе "Ника", завершилась со счетом 0:3. Голы забили Чосич (на 52-й минуте), Эрцег (82) и Охандза (90). Ответный матч пройдет 4 августа.
Вооруженное нападение на бизнесмена в Кировоградской области
00:32 19.11.2015
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Криминализация украинского общества.
Трое мужчин на черном внедорожнике перегородили дорогу местному авто, в котором ехал бизнесмен, и пытались его застрелить – сначала из пистолета с глушителем, а затем из автомата Калашникова.
В Кировоградской области в редакцию газеты бросили гранату
15:20 13.10.2015
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Криминализация украинского общества.
Главный редактор газеты Борис Логвинов связал взрыв с местью со стороны Александрийского городского головы Степана Цапюка за критические материалы. Пострадавших нет.
В Александрии пьяный водитель сбил трех человек: погиб ребенок
09:42 24.06.2015
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В аварии погибла 9-летняя девочка, 63-летний мужчина и его внук получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Экспертиза показала, что водитель авто был нетрезв.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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