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    Александрия (Кировоградская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Кубок Украины. Матч Александрия - Динамо
    "Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка Украины, с трудом обыграв "Александрию"
    02:54 26.10.2017
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    Встреча, прошедшая в среду, 25 октября, в Александрии завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды. Итог матча решался в дополнительное время.
    Игроки ФК Динамо (Киев)
    "Динамо" разгромило "Александрию" в 8-м туре чемпионата Украины
    22:16 10.09.2017
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    Матч между "Динамо" и "Александрией" прошел в Киеве и завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Евгений Хачериди (52-я минута), Дьёмерси Мбокани (65) и Виктор Цыганков (68).
    Вторая атака на Сбербанк в Александри
    Атака на "Сбербанк" в Александрии 
    10:45 21.03.2017
    1068Уход российских банков из Украины
    Молодые люди облепили наклейками отделение "Сбербанка" и жгли фаеры. На акции присутствовали сотрудники полиции и работники охраны банка. Они не вмешивались в ситуацию.
    Хайдук - Александрия
    "Александрия" вслед за "Ворсклой" покидает Лигу Европы
    01:09 05.08.2016
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    Украинцы сумели выйти вперед на старте встречи, когда Старенький воспользовался пасом Яремчука и пробил под рукой кипера. Однако на большее александрийцы на расщедрились, проиграв 3:1.
    ФК Александрия против ФК Хайдук 29 июля 2016 года
    "Александрия" проиграла "Хайдуку" в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ
    01:48 29.07.2016
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    Встреча, прошедшая в четверг на стадионе "Ника", завершилась со счетом 0:3. Голы забили Чосич (на 52-й минуте), Эрцег (82) и Охандза (90). Ответный матч пройдет 4 августа.
    Нападение на бизнесмена в Александрии. Видео
    Вооруженное нападение на бизнесмена в Кировоградской области 
    00:32 19.11.2015
    1771Криминализация украинского общества.
    Трое мужчин на черном внедорожнике перегородили дорогу местному авто, в котором ехал бизнесмен, и пытались его застрелить – сначала из пистолета с глушителем, а затем из автомата Калашникова.
    На месте взрыва в Александрии
    В Кировоградской области в редакцию газеты бросили гранату
    15:20 13.10.2015
    124Криминализация украинского общества.
    Главный редактор газеты Борис Логвинов связал взрыв с местью со стороны Александрийского городского головы Степана Цапюка за критические материалы. Пострадавших нет.
    Авария в Александрии (Кировоградская область): машина сбила двух детей и пожилого мужчину
    В Александрии пьяный водитель сбил трех человек: погиб ребенок
    09:42 24.06.2015
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    В аварии погибла 9-летняя девочка, 63-летний мужчина и его внук получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Экспертиза показала, что водитель авто был нетрезв.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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