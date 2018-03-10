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    ФК Хайдук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Фцтболист Артем Радченко
    Украинский футболист хорватского "Хайдука" Радченко попал в ДТП
    20:45 07.08.2016
    173
    Артем Радченко попал в автомобильную аварию в Сплите в 6:30 утра по местному времени. Как сообщили в клубе, в больнице 21-летнему футболисту оказали медицинскую помощь и через некоторое время опустили домой.
    Хайдук - Александрия
    "Александрия" вслед за "Ворсклой" покидает Лигу Европы
    01:09 05.08.2016
    102
    Украинцы сумели выйти вперед на старте встречи, когда Старенький воспользовался пасом Яремчука и пробил под рукой кипера. Однако на большее александрийцы на расщедрились, проиграв 3:1.
    ФК Александрия против ФК Хайдук 29 июля 2016 года
    "Александрия" проиграла "Хайдуку" в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ
    01:48 29.07.2016
    172
    Встреча, прошедшая в четверг на стадионе "Ника", завершилась со счетом 0:3. Голы забили Чосич (на 52-й минуте), Эрцег (82) и Охандза (90). Ответный матч пройдет 4 августа.
    Футболист Артем Милевский
    Футболист Артем Милевский расторг контракт с "Хайдуком"
    21:18 03.09.2015
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    Ранее 30-летний форвард, проведший 50 матчей за сборную Украины, выступал за киевское "Динамо" (в 2002-2013 годах) и турецкий "Газиантепспор" (2013-2014).
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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