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    Хорватия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 155
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    Кокаин
    В Хорватии задержали партию в 100 кг кокаина
    16:59 09.03.2018
    135
    Сотрудники полиции обыскали контейнер, доставленный в порт Риека с 20 тоннами металлического лома, и обнаружили 100 упаковок кокаина, общей массой в 100 килограммов.
    Хорватский ныряльщик Будимир Шобат установил мировой рекорд по задержке дыхания
    В Хорватии ныряльщик задержал дыхание более чем на 24 минуты
    17:30 24.02.2018
    476
    Хорватский ныряльщик Будимир Шобат установил новый мировой рекорд по задержке дыхания под водой. Речь идет о дисциплине статическое апноэ, когда дайвер сначала дышит чистым кислородом, а затем остается лежать в воде с задержанным дыханием.
    Джейми Фокс
    В Хорватии оскорбили темнокожего лауреата "Оскара"
    20:44 20.02.2018
    266
    Мужчины в возрасте 44 и 50 лет пытались унизить американского актера Джейми Фокса из расовой неприязни. Было возбуждено уголовное дело.
    Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии
    Киев увидел российский след в решении Хорватии о возврате МиГ-21
    09:41 07.02.2018
    753
    Официальной претензии или рекламации Министерства обороны Хорватии у ГК "Укрспецэкспорт" нет. В украинской компании констатировали, что "появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России".
    Военные истребители МиГ-21 Lancer
    Скандал с МиГ-21: Украина опровергла претензии Хорватии
    22:45 06.02.2018
    877
    Как стало известно, "никакой официальной претензии или рекламации министерства обороны республики Хорватия в ГК "Укрспецэкспорт" нет".
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    Юнкер выдвинул балканским странам ультиматум по вступлению в ЕС
    18:48 06.02.2018
    275
    Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении.
    Истребитель МИГ-21. Архивное фото
    Хорватия вернет Украине истребители МиГ-21 из-за неисправности – СМИ
    17:44 05.02.2018
    1149
    Отмечается, что Хорватия намерена вернуть четыре неисправных МиГ-21 Украине взамен на четыре действующих с гарантиями страны.
    Флаг Евросоюза
    Словения пригрозила Хорватии судом ЕС
    08:27 31.12.2017
    215
    Глава МИД Словении отреагировал на присутствие, по его мнению, в словенской акватории Пиранского залива в Адриатическом море трех хорватских рыболовных суден. И Словения, и Хорватия считают эту часть моря своей.
    Генерал Праялк принял яд в зале суда в Гааге
    Покончивший с собой хорватский генерал Праляк оставил предсмертное письмо
    01:58 02.12.2017
    1392
    Единомышленники генерала и его родственники - супруга Катюша Бабич и ее дети Никола и Наташа - распечатали письмо, оставленное им два года назад с требованием не открывать до дня смерти.
    Генерал Праляк выпил яд после приговора трибунала
    Стало известно, чем отравился генерал Праляк
    22:19 01.12.2017
    613
    Как отмечается на сайте прокуратуры Нидерландов, предварительные результаты токсикологической проверки показали концентрацию цианистого калия в крови Праляка.
    Игроки сборной Хорватии по футболу радуются забитому голу во время матча 10-го тура квалификации чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Хорватии
    Главный соперник украинцев пробился на ЧМ-2018
    00:19 13.11.2017
    384ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Первый матч команд Хорватии и Греции в Загребе завершился победой хорватов со счетом 4:1. Ответная игра, состоявшаяся в воскресенье в Пирее, завершилась нулевой ничьей. По сумме двух матчей путевку на чемпионат мира-2018 завоевала сборная Хорватии.
    Джордж Сорос. Архивное фото
    "Хорватский сценарий": страшная правда или "конфетка" от Сороса?
    08:43 10.11.2017
    2659
    В Загребе вспомнили, что в 1990-е годы НПО "Хорватская хельсинкская группа" получала от Сороса по 500 000 $ в год для "причесывания" информации об операции "Буря". Известно ли об этом в Киеве?
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    "Хорватский сценарий – 2": в диалоге
    13:35 25.10.2017
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    Было время, когда все дороги вели в Рим. Сегодня многие из них ведут, если не за океан, то в Москву. Преодолевая препятствия, Россия шаг за шагом возвращает себе роль одного из важных центров влияния.
    Матч Украина - Хорватия
    О деградации: спорт как зеркало политики
    11:33 13.10.2017
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    9 октября национальная сборная Украины по футболу на НСК "Олимпийский" проиграла сборной Хорватии, не сумев выйти в стадию плей-офф за право поехать на Чемпионат мира – 2018, который состоится в России.
    Игроки сборной Хорватии по футболу радуются забитому голу во время матча 10-го тура квалификации чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Хорватии
    Фотоитоги 10 октября: проигрыш украинцев, дорогая тренировка Кличко, забастовка в Париже 
    18:18 10.10.2017
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    Украина проиграла Хорватии во время матча 10-го тура квалификации чемпионата мира-2018, Виталий КЛичко провел тренировку, которая была продана на аукционе за 150 тыс. грн.
    Игроки сборной Украины по футболу перед матче против сборной Хорватии
    Футболист предположил, что сборная Украины проиграла хорватам специально
    15:41 10.10.2017
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    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран заявил, что украинская команда в понедельник специально проиграла матч, потому что решила не ехать.
    Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Украины Петр Порошенко
    Хроника 9 октября: Эрдоган в Киеве, дело Вороненкова раскрыто, Украина не поедет на ЧМ-2018
    09:25 10.10.2017
    1607ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Накануне ГПУ завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, Украина проиграла Хорватии и не поедет на ЧМ-2018 в Россию, а в Москве скончался легендарный советский целитель Аллан Чумак.
    Отборочный матч на ЧМ-2018 по футболу между сборными Украины и Хорватии
    Стало известно, что сказал Шевченко футболистам сборной после матча
    07:43 10.10.2017
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    Защитник сборной Николай Матвиенко сообщил, что главный тренер Андрей Шевченко после матча с Хорватией никому не "пихал", всех поблагодарил.
    Матч Украина - Хорватия
    Прощай, Мундиаль! Как Украина проиграла Хорватии 
    06:56 10.10.2017
    1358
    Матч, который в понедельник вечером, 9 октября, прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился победой гостей со счетом 2:0.
    Матч Украина - Хорватия. Видео
    Украина - Хорватия. Все голы и лучшие моменты матча 
    03:27 10.10.2017
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    Матч в Киеве был решающим как для сборной Украины, так для хорватов, однако подопечным Андрея Шевченко подходила только победа.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Хорватский ныряльщик Будимир Шобат установил мировой рекорд по задержке дыхания
    В Хорватии ныряльщик задержал дыхание более чем на 24 минуты
    17:30 24.02.2018
    476
    Хорватский ныряльщик Будимир Шобат установил новый мировой рекорд по задержке дыхания под водой. Речь идет о дисциплине статическое апноэ, когда дайвер сначала дышит чистым кислородом, а затем остается лежать в воде с задержанным дыханием.
    Джейми Фокс
    В Хорватии оскорбили темнокожего лауреата "Оскара"
    20:44 20.02.2018
    266
    Мужчины в возрасте 44 и 50 лет пытались унизить американского актера Джейми Фокса из расовой неприязни. Было возбуждено уголовное дело.
    Кокаин
    В Хорватии задержали партию в 100 кг кокаина
    16:59 09.03.2018
    135
    Сотрудники полиции обыскали контейнер, доставленный в порт Риека с 20 тоннами металлического лома, и обнаружили 100 упаковок кокаина, общей массой в 100 килограммов.
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