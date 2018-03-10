Хорватский ныряльщик Будимир Шобат установил новый мировой рекорд по задержке дыхания под водой. Речь идет о дисциплине статическое апноэ, когда дайвер сначала дышит чистым кислородом, а затем остается лежать в воде с задержанным дыханием.
Официальной претензии или рекламации Министерства обороны Хорватии у ГК "Укрспецэкспорт" нет. В украинской компании констатировали, что "появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России".
Глава МИД Словении отреагировал на присутствие, по его мнению, в словенской акватории Пиранского залива в Адриатическом море трех хорватских рыболовных суден. И Словения, и Хорватия считают эту часть моря своей.
Первый матч команд Хорватии и Греции в Загребе завершился победой хорватов со счетом 4:1. Ответная игра, состоявшаяся в воскресенье в Пирее, завершилась нулевой ничьей. По сумме двух матчей путевку на чемпионат мира-2018 завоевала сборная Хорватии.
9 октября национальная сборная Украины по футболу на НСК "Олимпийский" проиграла сборной Хорватии, не сумев выйти в стадию плей-офф за право поехать на Чемпионат мира – 2018, который состоится в России.
Накануне ГПУ завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, Украина проиграла Хорватии и не поедет на ЧМ-2018 в Россию, а в Москве скончался легендарный советский целитель Аллан Чумак.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Хорватский ныряльщик Будимир Шобат установил новый мировой рекорд по задержке дыхания под водой. Речь идет о дисциплине статическое апноэ, когда дайвер сначала дышит чистым кислородом, а затем остается лежать в воде с задержанным дыханием.