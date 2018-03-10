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    Воислав Шешель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель
    Лидер Сербской радикальной партии требует выслать посла Украины
    03:58 03.11.2017
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    Посол Украины Александр Александрович заявил, что Сербия недостаточно реагирует на факты участия своих граждан в военных действиях в Донбассе на стороне ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
    Лидер сербских радикалов Воислав Шешель
    Эффект Гааги. Лидер сербских националистов Шешель свободен
    07:59 01.04.2016
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    Гаагский трибунал оправдал в четверг лидера сербских националистов Воислава Шешеля по обвинениям в различных преступлениях против мусульман и хорватов в ходе вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии.
    Лидер сербских радикалов Воислав Шешель
    Хорватия запретила въезд в страну Воиславу Шешелю - СМИ
    20:55 31.03.2016
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    Сообщается, что МВД Хорватии на основании статей 36 и 38 Закона об иностранцах, а также статьи 5 Закона о шенгенских границах запретил въезд Воиславу Шешелю в страну.
    Лидер сербских радикалов Воислав Шешель оправдан МТБЮ по всем пунктам обвинения
    Трибунал в Гааге оправдал лидера сербских радикалов Шешеля 
    14:38 31.03.2016
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    Суд Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге полностью оправдал председателя Сербской радикальной партии Воислава Шешеля по обвинениям за преступления во время вооруженных конфликтов на Балканах в 1991 – 1993 годах.
    Воислав Шешель. Архивное фото
    Суд в Гааге оправдал лидера сербских радикалов Шешеля
    12:56 31.03.2016
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    Приговор не является окончательным, он может быть обжалован. Сам Воислав Шешель в настоящее время находится в Белграде - его отпустили из МТБЮ в 2014 по состоянию здоровья.
    Воислав Шешель. Архивное фото
    Суд в Гааге начал оглашение вердикта лидеру сербских радикалов Шешелю
    11:39 31.03.2016
    113
    На данный момент Шешель находится в Белграде – в 2014 году он был отпущен из МТБЮ по состоянию здоровья. Ожидается, что он даст пресс-конференцию для журналистов в штабе своей партии.
    Воислав Шешель. Архивное фото
    Шешель: я победил Гаагский трибунал и никогда не считал этот суд законным
    09:54 31.03.2016
    1418
    31 марта 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии вынесет приговор бывшему вице-премьеру Сербии, лидеру Сербской радикальной партии Воиславу Шешелю.
    Воислав Шешель. Архивное фото
    Международный трибунал вынесет приговор лидеру сербских радикалов Шешелю
    08:59 31.03.2016
    46
    Оглашение приговора начнется в Гаагском трибунале в 10.00 по местному времени. Шешель заявил, что даже не собирается смотреть трансляцию, поскольку политические дела для него важнее.
    Воислав Шешель. Архивное фото
    Воислав Шешель. Справка
    08:20 31.03.2016
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    Воислав Шешель более 11 лет находился в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого судебного процесса Международного трибунала по бывшей Югославии.
    Приштина
    Лидер сербских националистов Шешель ожидает досрочных выборов в парламент
    04:29 16.11.2014
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    Об этом он заявил в субботу на первом митинге после возвращения из Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, где он провел по обвинению в военных преступлениях, но без вынесения приговора около 12 лет.
    Сербский флаг. Архивное фото
    Лидер сербских радикалов Шешель возвращается на родину после тюрьмы
    22:58 11.11.2014
    83
    Шешель не будет находиться под домашним арестом. Условиями его освобождения называются гарантии неприкосновенности свидетелей по его делу и возвращения на вынесение приговора, дата которого не определена.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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