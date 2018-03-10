Гаагский трибунал оправдал в четверг лидера сербских националистов Воислава Шешеля по обвинениям в различных преступлениях против мусульман и хорватов в ходе вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии.
Суд Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге полностью оправдал председателя Сербской радикальной партии Воислава Шешеля по обвинениям за преступления во время вооруженных конфликтов на Балканах в 1991 – 1993 годах.
Об этом он заявил в субботу на первом митинге после возвращения из Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, где он провел по обвинению в военных преступлениях, но без вынесения приговора около 12 лет.
Шешель не будет находиться под домашним арестом. Условиями его освобождения называются гарантии неприкосновенности свидетелей по его делу и возвращения на вынесение приговора, дата которого не определена.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".