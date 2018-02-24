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    В Хорватии ныряльщик задержал дыхание более чем на 24 минуты

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    Хорватский ныряльщик Будимир Шобат установил новый мировой рекорд по задержке дыхания под водой. Речь идет о дисциплине статическое апноэ, когда дайвер сначала дышит чистым кислородом, а затем остается лежать в воде с задержанным дыханием.
    Хорватский ныряльщик Будимир Шобат установил мировой рекорд по задержке дыхания
    Фото Vecernji list

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Хорватский ныряльщик Будимир Шобат установил в субботу мировой рекорд, задержав дыхание под водой в статическом положении на 24 минуты 11 секунд, сообщает хорватский национальный телеканал HRT.

    Речь идет о дисциплине статическое апноэ, когда дайвер сначала дышит чистым кислородом, а затем остается лежать в воде с задержанным дыханием. Предыдущий рекорд 24 минуты 3 секунды принадлежал Алексу Сегуре и был поставлен в феврале 2016 года.

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    Говоря о своем рекорде, Шобат отметил, что мог бы оставаться в воде и дольше, но по договоренности с тренером прервал погружение.

    Фото Vecernji list
    Хорватский ныряльщик Будимир Шобат установил мировой рекорд по задержке дыхания

    Новое достижение было установлено в помещениях Загребской ярмарки в рамках акции "Не дышу" по привлечению общественного внимания к борьбе с аутизмом. От этой болезни страдает дочь 52-летнего Шобата.

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    "Я горжусь этим. Сделал то, чего не делал никто в мире, из-за этого дети с аутизмом получат больше внимания", — приводит слова дайвера портал Vecernji list.

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