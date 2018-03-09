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    В Хорватии задержали партию в 100 кг кокаина

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    Сотрудники полиции обыскали контейнер, доставленный в порт Риека с 20 тоннами металлического лома, и обнаружили 100 упаковок кокаина, общей массой в 100 килограммов.
    Кокаин
    flickr.com/Gert Lavsen

    КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Сотрудники полиции Хорватии задержали в порту города Риека партию в 100 килограммов кокаина из Южной Америки, сообщило министерство внутренних дел республики.

    Операцию под кодовым названием "NANA (мята)" по борьбе с поставками наркотиков из стран Южной Америки в страны ЕС местные полицейские и таможенники провели при помощи информации от коллег из Германии, Нидерландов, Испании, Италии, Панамы, Колумбии, США и Europol.

    Ruptly TV / YouTube
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    Сообщается, что в ходе акции в минувшие среду и четверг в Хорватии и Словении были задержаны 48-летний гражданин Испании, 43-летний гражданин Нидерландов и Боснии и Герцеговины и шесть граждан Хорватии в возрасте от 39 до 59 лет.

    "Сотрудники полиции обыскали контейнер, доставленный в порт Риека с 20 тоннами металлического лома, и обнаружили 100 упаковок кокаина, общей массой в 100 килограммов. Ранее в ходе той же акции были обнаружены 150 килограммов марихуаны и 69 тысяч пачек контрабандных сигарет", — говорится в сообщении МВД.

    Отмечается, что подозреваемые в организации доставки арестованной партии наркотиков в течение 2017 года неоднократно доставляли контейнеры с грузами малой ценности из стран Южной Америки в Европу через зарегистрированные в Хорватии фирмы.

    Напомним, россиянин был задержан в Аргентине при попытке вывезти почти 4 кг кокаина.

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