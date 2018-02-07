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    Киев увидел российский след в решении Хорватии о возврате МиГ-21

    (обновлено: )53927
    Официальной претензии или рекламации Министерства обороны Хорватии у ГК "Укрспецэкспорт" нет. В украинской компании констатировали, что "появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России".
    Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии
    wikimedia.org

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Сообщения СМИ о возврате Хорватией Украине четырех отремонтированных истребителей МиГ-21 из-за неисправностей являются проявлением "недобросовестной конкуренции" со стороны России, считают в государственной компании "Укрспецэкспорт".

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    Ранее издание Jutarnji list со ссылкой на источник в минобороны республики сообщило, что Хорватия намерена вернуть истребители, у которых после ремонта на украинских предприятиях обнаружили утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании.

    "На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации Министерства обороны Республики Хорватия у ГК "Укрспецэкспорт" нет. И мы вынуждены констатировать тот факт, что появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России", — говорится в заявлении компании.

    В "Укрспецэкспорте" также отметили, что министерство обороны Хорватии предпочло заключить договоры на ремонт с холдингом "Вертолеты России" несмотря на санкции Евросоюза и тот факт, что у украинской компании имеется "значительно больший опыт" в данной области.

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