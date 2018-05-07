Хорватия: фашизм пройдет, он уже просачивается

РИА Новости Украина

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (Kolinda Grabar Kitarovic) поддержала предложение Хельсинкского комитета о формировании международной комиссии, которая установит точное число жертв усташеского концлагеря в Ясеноваце.

Напомним, Ясеновац — крупный концлагерь, существовавший с 1941 по 1945 годы на территории марионеточного фашистского образования "Независимое государство Хорватия". По разным данным, здесь было уничтожено от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч сербов, евреев и цыган, однако точное число до сих пор не установлено — как из-за продвигавшейся в Югославии политики "братства и единства", направленной на замалчивание истинных масштабов трагедии, так и из-за имевшего место в Хорватии 90-х стремления властей преуменьшить число жертв.

Хельсинкский комитет предложил сформировать комиссию, во главе которой мог бы стать специалист из "Яд Вашем". Планируется, что в ее работе смогут принять участие как хорваты, так и сербы, а также представители Католической и Сербской Православной Церквей.

Поддержка этого предложения главой государства вызвала бурную реакцию хорватской общественности — представителей оппозиции, а также журналистов и независимых специалистов. Некоторые эксперты уже заявили, что это как если бы Ангела Меркель предложила пересчитать жертв Аушвица.

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По словам журналиста загребской газеты "Новости" Саши Косановича (Sasa Kosanovic), пересмотр трагедии в Ясеновце можно сравнить с исследованием, которое пытается доказать, что земля все-таки плоская:

"Предложение о создании международной комиссии по Ясеновацу основано на ревизионистской политике, которая позорит Республику Хорватия вот уже 28 лет. Президент Колинда Грабар-Китарович и ее советник Иван Звонимир Чичак (Ivan Zvonimir Cicak из Хельсинкского комитета) пытаются строить свою политику на этой ревизионистской волне, но они не могут открыто сказать, мол, сейчас мы поставим под сомнение список из более чем 80 тысяч жертв, который есть в мемориальном центре Ясеновац, поиграем с этим списком и найдем какие-нибудь дублирующиеся имена и фамилии, что ультраправые регулярно и делают, а затем мы подадим это как научное исследование".

Собеседник Sputnik отмечает, что ревизионисты постоянно ищут способ умалить значение произошедшего в Ясеноваце: "Например, были представлены рецепты блюд, которыми, якобы, наслаждались лагерники. Мол, а неплохой рацион у них был. Такие действия просто позорны. Недопустимо подвергать сомнению смерть 20.000 детей, умерших в невыносимых условиях".

О том, как обходились с детьми в лагерях смерти, недавно вспоминал Новак Дукич (Novak Dukic), член союза лагерников Ясеноваца. Газета "Blic" приводит, например, такое свидетельство: "Мать, которая не хотела отдать ребенка усташам, тотчас же была убита. Рядом с ней стояла молодая девушка с ребенком в руках — она тоже не хотела отдавать малыша. Усташи подошли к ней сзади и воткнули ей в спину штык. Женщина упала — и выронила ребенка. Двое взяли его, подкинули в воздух, и ребенок приземлился на штык".

Отвечая на вопрос, лежит ли часть ответственности за попытки пересмотра истории Ясеноваца на самой Сербии, которая никогда не проявляла достаточно упорства и не настаивала до конца на расследовании всех случаев преступлений против ее народа, историк Милан Колянин (Milan Koljanin) говорит, что научное исследование сербских жертв, в том числе и в Ясеноваце, началось лишь в 1981 году. По оценке Колянина, это было запоздалые попытки.

"До сих пор не было проведено ни одного полноценного исследования территорий, входивших в НД. Ясеновац — символ страданий сербского народа, но не стоит забывать, что, может быть, еще больше людей погибло в своих домах, а не в лагерях, где, к слову, уничтожение следов преступлений проводилось постоянно", — говорит историк.

По его словам, необходимы совместные научные исследования стран бывшей Югославии.

"Только так можно избежать манипуляций и взаимных обвинений. Значительная часть историков в Хорватии оспаривает утверждение, что это был лагерь смерти, утверждая, что это был трудовой лагерь, в котором люди умирали от эпидемий. Существует целый комплекс отвратительных трактовок, а особенно недостойно выглядят игры с цифрами", — считает эксперт.

Впрочем, картина не была бы полной без упоминания еще одного факта:

каждое 12 мая около австрийского города Блайбург хорватские политики и активисты отмечают годовщину "Блайбургской бойни", уничтожения бежавших в Австрию хорватских и словенских пособников Гитлера, имевшего место в 1945 году. Из года в год на этих мероприятиях растет число участников с взглядами, не совсем уместными в современной Европе, и примерно такой же атрибутикой. В этом году данное сборище осудили австрийские европарламентарии, отметившие, что сами по себе траурные мероприятия не вызывают вопросов, но "нацистских символам в Европе и Австрии нет места", как сказал Отмар Карас (Othmar Karas), депутат от Народной партии Австрии. Депутаты заявили: масштабы мероприятия уже таковы, что вызывают необходимость реагировать.

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Историк Предраг Маркович (Predrag Markovic) отмечает, что Европа абсолютно бессильна, когда речь идет "об экстремистах внутри ее границ", и просто не обладает механизмом, чтобы пресекать мероприятия подобного рода.

Говоря о Блайбурге, эксперт отмечает, что это "единственное нацистское траурное мероприятие государственного типа": "Даже в Эстонии государство не спонсирует такой тип неонацистского беснования. Получается, что в Хорватии главный государственный институт (имеется в виду, что на мероприятиях постоянно присутствует руководство страны — Ред.) восславляет людей, которые, если посмотреть формально, были преданными союзниками нацистов".