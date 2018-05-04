наверх
04.05.201819:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Соцсети разгневал киевский концерт со свастикой и нацистскими тату

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (266)

    (обновлено: )48903
    Концерт неонацистской музыки состоялся в одном из киевских клубов. Одни пользователи предположили, что "життя по-новому начинает свой виток", другие отметили, что "нацики и отморозки есть среди всех народов".
    Концерт в Киеве, на который пришли сторонники неонацистских взглядов с атрибутикой Третьего рейха
    facebook.com/eduard.dolinsky

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В одном из киевских клубов состоялся концерт, на который пришли сторонники неонацистских взглядов, сообщает глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.

    "Прошел концерт популярной неонацистской музыки. Выступали "Сокира Перуна", "Кому вниз" и другие группы", — написал он вечером в пятницу на своей странице в Facebook.

    На прикрепленных фотографиях видно, что у многих пришедших на концерт нацистские тату.

    Под постом Долинского размещены гневные комментарии, в частности:

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В США назвали Бандеру "нацистским коллаборантом", Вятрович взорвался

    Цукерман Сема пишет: "Что за времена настали, молодежи в головы насрали… И опять насрали".

    Читайте также: Годовщина 2 мая. Одесса уже не боится нацистов — Скорик

    Svetlana Mazepa также возмущена: "Разве пропаганда нацизма не запрещена? Или это у нас такое "життя по-новому" начинает свой виток".

    Andrii Beliaiev отмечает: "Процент идиотов в любом обществе — величина постоянная. Ключевое слово в "любом"!"

    "В Украине нацистов нет! Это же патриоты", — добавляет пользователь Артем Валериевич.

    При этом Valery Engel пишет: "Это, кстати, о многом говорит. Именно проникновение нацизма в рок-культуру страны всегда свидетельствует о влиянии нацизма на общество".

    "Не надо пессимизма, нацики и отморозки есть среди всех народов", - заключил Валерий Габисония.

    Ранее в США заявили, что в Украине героизируют пособников нацизма, в том числе уничтожавших евреев. В частности, 57 американских конгрессменов подписали письмо к Госдепу, в котором выражается беспокойство в связи с ростом антисемитизма в Европе. Речь преимущественно идет об Украине и Польше.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на складах в Балаклее
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Ренат Кузьмин
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Леонид Кучма
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе