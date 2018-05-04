Соцсети разгневал киевский концерт со свастикой и нацистскими тату

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В одном из киевских клубов состоялся концерт, на который пришли сторонники неонацистских взглядов, сообщает глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.

"Прошел концерт популярной неонацистской музыки. Выступали "Сокира Перуна", "Кому вниз" и другие группы", — написал он вечером в пятницу на своей странице в Facebook.

На прикрепленных фотографиях видно, что у многих пришедших на концерт нацистские тату.

Под постом Долинского размещены гневные комментарии, в частности:

Цукерман Сема пишет: "Что за времена настали, молодежи в головы насрали… И опять насрали".

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Svetlana Mazepa также возмущена: "Разве пропаганда нацизма не запрещена? Или это у нас такое "життя по-новому" начинает свой виток".

Andrii Beliaiev отмечает: "Процент идиотов в любом обществе — величина постоянная. Ключевое слово в "любом"!"

"В Украине нацистов нет! Это же патриоты", — добавляет пользователь Артем Валериевич.

При этом Valery Engel пишет: "Это, кстати, о многом говорит. Именно проникновение нацизма в рок-культуру страны всегда свидетельствует о влиянии нацизма на общество".

"Не надо пессимизма, нацики и отморозки есть среди всех народов", - заключил Валерий Габисония.

Ранее в США заявили, что в Украине героизируют пособников нацизма, в том числе уничтожавших евреев. В частности, 57 американских конгрессменов подписали письмо к Госдепу, в котором выражается беспокойство в связи с ростом антисемитизма в Европе. Речь преимущественно идет об Украине и Польше.