Steigan blogger: Запад и фашизм в Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Центр по изучению Холокоста и национальных меньшинств (HL-senteret) в Осло объявил о проведении открытого заседания, на котором профессор Бернт Хагтвет будет выступать на тему "Возвращается ли фашизм в Европу? Современные кризисы демократии в свете опыта, накопленного в период между войнами. Чему-то учиться, чего-то опасаться?", – пишет норвежский политик, издатель и писатель Пол Стейган в статье для Steigan blogger.

"Хагтвет может опустить знак вопроса: фашизм вернулся в Европу. Степан Бандера, сотрудничавший с нацистами, является национальным героем Украины. Вот вопрос, на который Хагтвету следует ответить: почему Хагтвет и Центр по изучению Холокоста абсолютно ничего не сказали об этом?", – интересуется автор статьи.

Запад привел к власти в Украине фашистов

"Давид Катц, бывший профессор по идиш университета Вильнюса в Литве, написал для ConsortiumNews, что на Западе наблюдается опасная тенденция недооценивать или не замечать рост нацизма в Украине и в остальной части Восточной Европы. Он пишет, что есть особые два пункта, которые касаются Украины и в не меньшей степени стран ЕС", – пишет норвежский политик.

"Первый заключается в неформальном принятии нацистских элементов, символики и идеологии как части любой формы главной тенденции. В Латвии и Эстонии это можно увидеть в молчаливой (или не столь молчаливой) государственной поддержке наградам дивизий Ваффен СС в этих странах. В Литве это выражается в государственной поддержке памятникам убийцам Фронта Литовских Активистов (LAF), убивавшим еврейских соседей еще до прихода немецких солдат", – говорится в публикации.

"Но есть другая и более глубокая проблема, у которой нет ничего общего с этими более заметными формами почитания нацистов. И эта проблема – история. Это относится к возвеличиванию Миклоша Хорти в Венгрии, гитлеровских усташей в Хорватии, дивизий Ваффен СС в Латвии и Эстонии или украинского Бандеру с его ОУН и УПА", – продолжает Стейган.

"Это насмешка над западными ценностями, когда страна НАТО или ЕС или кандидат в эти организации оказывает государственную поддержку извращению истории, утаиванию Холокоста или строительству общества, которое восхищается самыми гнусными расистами в истории. И Катц прав. Запад не только закрывает глаза на рост фашизма в Украине. Запад сотрудничает с этими элементами и помогает им занимать места во власти", – полагает норвежский политик.

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"Сенатор Джон Маккейн и бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд активно действовали в Украине перед государственным переворотом 22 февраля 2014 года, во время и после него. После проведения государственного переворота и перед назначением дружественного Западу правительства представители нацистских вооруженных добровольческих батальонов прошли с черно-красным знаком Организации украинских националистов (ОУН) и нацистских коллаборационистов Степана Бандеры на плечах и с желтым флагом с изображением Волчьего крюка", – напоминает автор статьи.

Центр Симона Визенталя осуждает Украину за прославление нацистов

"Когда парламент Украины принял закон, запрещающий коммунизм и прославляющий фашизм в истории Украины и запрещающий критиковать его, это переполнило чашу терпения Центра Симона Визенталя, согласно Jerusalem Post, его представитель заявил следующее: Принятие запрета на нацизм и коммунизм ставит знак равенства между самым жестоким режимом геноцида в истории человечества и режимом, освободившим Освенцим и помогшим уничтожить террористическое правление Третьего рейха", – пишет Пол Стейган.

В связи с этим норвежский политик напомнил слова директора по делам Восточной Европы Центра Визенталя, доктора Эфраима Цуроффа: "Эти попытки переписать историю, превалирующие в посткоммунистической Восточной Европе, никогда не смогут стереть из нашей памяти преступления, совершенные нацистскими коллаборационистами в своих странах, и лишь доказывают, что у них, безусловно, нет тех западных ценностей, о которых они говорят, что придерживаются их, переходя к демократии".

"Отныне эти фашистские силы защищены законом: общественное отрицание законности борьбы за независимость Украины в двадцатом веке считается оскорблением памяти борцов за независимость Украины в двадцатом веке, унижением украинского народа и является противозаконным", – подчеркнул автор статьи.

"После этого запрещено критиковать фашистов и организации, которые сыграли свою роль в истории Украины. "Запрет" нацизма является трюком. Действительной целью было запретить коммунизм и прославить фашизм. Наказание за пропаганду коммунизма и изготовление коммунистических символов будет составлять от пяти до десяти лет тюрьмы", – говорится в публикации.

Крик о помощи от еврейского руководителя в Киеве

"Руководитель киевского Еврейского комитете Эдуард Долинский совершил поездку в Израиль, чтобы заручиться поддержкой в борьбе с антисемитизмом в своей стране. В беседе с Jerusalem Post он описал положение как очень мрачное: антисемитизм и отрицание Холокоста – это то, с чем борется община. Долинский подчеркивает, что его страна не смогла отслеживать антисемитизм, что частично объясняется недостатком в определении антисемитизма и преступлениями на почве ненависти", – пишет Пол Стейган.

"Он привел многочисленные примеры вандализма на могилах жертв Холокоста и еврейских кладбищах, а также продолжающееся прославление антисемитов и тех националистов, кто отрицает холокост. На Новый год, например, в марше, организованном в честь дня рождения Степана Бандеры, участники выкрикивали антисемитские лозунги, включая "Вон жидов", по-немецки (Juden raus)", – говорится в статье.

"Их охраняли сотни полицейских… Но после марша полицейские заявили журналистам, что они не видели никаких проявлений антисемитизма", – вспоминал Долинский.

"Согласно Долинскому, прославление групп националистов, отрицающих Холокост, в Украине "день ото дня становится все активнее". Но, несмотря на то, что я посылал описания целого ряда инцидентов руководству Центра по изучению Холокоста в Осло и призывал его открыто дистанцироваться от фашизма в Украине, он продолжал хранить молчание и закрывал глаза на рост агрессивного антисемитизма и нацизма в Европе", – продолжает норвежский политик.

"Поскольку Центр по изучению Холокоста ныне спрашивает, возвращается ли фашизм в Европу, я хочу спросить его в свою очередь: почему вы три года молчали о том, что в Киеве прославляют нацистских коллаборационистов…? Почему вы не сообщали об этом и не осуждали рост нацизма и фашизма в стране, которой Норвегия предоставляет миллионы крон?", – интересуется Пол Стейган.