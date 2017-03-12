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    Конгресс США ожидает документы о прослушивании Трампа

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    Подтверждения о прослушке рассчитывают получить члены спецкомитета по разведке палаты представителей, до понедельника у Белого дома есть возможность представить соответствующие документы.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Конгресс США ожидает до понедельника подтверждений того, что резиденция президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке прослушивалась спецслужбами, сообщил в субботу телеканал CNN.

    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP
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    Как стало известно, эти сведения рассчитывают получить члены спецкомитета по разведке палаты представителей, и "до этого времени у Белого дома есть возможность представить соответствующие документы".

    Пока неизвестно, собирается ли Белый дом их предоставлять, и что будет, если этого не произойдет.

    На прошлой неделе Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что за месяц до выборов в ноябре прошлого года бывший в тот момент главой государства Барак Обама приказал организовать прослушивание его разговоров.

    Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.

    Позднее Белый дом сообщил, что Трамп просит конгресс расследовать ситуацию с прослушиванием.

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