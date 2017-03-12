Конгресс США ожидает документы о прослушивании Трампа

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Конгресс США ожидает до понедельника подтверждений того, что резиденция президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке прослушивалась спецслужбами, сообщил в субботу телеканал CNN.

Как стало известно, эти сведения рассчитывают получить члены спецкомитета по разведке палаты представителей, и "до этого времени у Белого дома есть возможность представить соответствующие документы".

Пока неизвестно, собирается ли Белый дом их предоставлять, и что будет, если этого не произойдет.

На прошлой неделе Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что за месяц до выборов в ноябре прошлого года бывший в тот момент главой государства Барак Обама приказал организовать прослушивание его разговоров.

Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.

Позднее Белый дом сообщил, что Трамп просит конгресс расследовать ситуацию с прослушиванием.