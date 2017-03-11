Журналисты из пула Трампа возмущены его отношением к ним

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Журналисты из пресс-пула президента США Дональда Трампа возмутились тем, как с ними обошлись на одном из мероприятий в Белом доме.

Согласно их описаниям, распространенным по специальной рассылке, во время открытой части одной из встреч президента журналисты, как это часто бывает, пытались выкрикнуть ему несколько вопросов. Трамп, однако, ответил молчанием и, как сообщается, "в основном, смотрел в другую сторону".

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В этот момент перед журналистами появился некий человек, который их "громко поблагодарил несколько раз и отправил к выходу". Позднее выяснилось, что это бывший руководитель частной охраны Трампа Кит Шиллер, который ныне занимает должность заместителя помощника президента.

Возмущенные журналисты попросили прояснить ситуацию в пресс-службе Белого дома. "Прессу попросили покинуть зал. И я больше не буду ничего комментировать", — сообщила в ответ ее представительница.

Ранее Трамп назвал себя убежденным сторонников свободы слова и пообещал продолжить жесткую критику "нечестных СМИ".