О чем пишут в мире: северокорейские ракеты, ФБР и прослушка Трампа

JIM WATSON / AFP

РИА Новости Украина

Северокорейские ракеты. Последние сообщения о запусках КНДР ракет попали на передовицы зарубежных СМИ, тему активно принялись освещать издания Guardian, Wall Street Journal, Washington Post, Financial Times и другие.

Новостные ресурсы публикуют главным образом информацию, передаваемую южнокорейскими и японскими властями. Сообщалось, что КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.

По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Пуски ракет велись с северо-западного побережья КНДР в районе Тончханни. Они пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в тысячу километров.

Военные Южной Кореи полагают, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров. Также агентство Рейтер сообщило, что американские власти не видят признаков испытания Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, по поводу которой агентство Рёнхап изначально дало информацию. За действиями КНДР последовали телефонные разговоры властей США, Японии и Южной Кореи, которые выступили с осуждением запусков.

ФБР и прослушка Трампа. Директор ФБР Джеймс Коми обратился к министерству юстиции США с просьбой публично опровергнуть слова президента Дональда Трампа о том, что экс-президент Барак Обама приказал прослушивать его телефонные разговоры. Тема активно звучит в американской прессе, в том числе издание Wall Street Journal, Washington Post.

Изначально об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников. Как пишет издание, Коми сделал подобный запрос в связи с тем, что заявление Трампа, возможно, порочат ведомство тем, что ФБР могло нарушить закон, сообщили официальные лица. Представители ФБР и минюста отказались от комментариев.

Глава ФБР утверждает, что заявления Трампа являются ложными и должны быть разъяснены, отмечает газета. NYT пишет, что фактически глава ФБР оказался в положение, при котором он ставит под вопрос правдивость Трампа, который заявил, что "президент Обама прослушивал мои разговоры".

Стойкий французский политик. Кандидат на пост президента Франции от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что не намерен отказываться от участия в предстоящих выборах и никто не может вынудить его изменить мнение. Об этом сообщают ряд западных СМИ, в частности Monde, Parisien, Figaro, Point, Journal du Dimanche.

Как отмечает Figaro, заявление Фийона прозвучало на фоне противоречивых событий – с одной стороны ряд представителей крупнейшей оппозиционной партии Франции "Республиканцы" хотят в понедельник убедить своего кандидата на пост президента Франсуа Фийона отказаться от участия в выборах в пользу другого кандидата. С другой – тысячи французов, несмотря на дождь и сильный ветер, в воскресенье пришли на площадь Трокадеро в Париже.

"Есть ли у Фийона право выставлять свою кандидатуру?" – задался вопросом Parisien в материале о демонстрации на Трокадеро.

"Я не вижу причин снимать мою кандидатуру", – заявил сам Фийон после демонстрации в эфире телеканала France 2 в воскресенье вечером.

Как отмечает Monde, после решения Фийона продолжить участие в президентской гонке экс-премьер Франции, мэр Бордо Ален Жюппе "нарушит молчание". В понедельник Жюппе намерен выступить с заявлением по ситуации на президентских выборах.

Германию снова обвиняют в нацизме. Президент Турции Тайип Эрдоган приравнял к нацизму политику властей Германии, запретивших выступление главы Минюста Турции Бекира Боздага перед представителями турецкой диаспоры в ФРГ. После этого ряд немецких парламентариев и политиков осудили высказывание Эрдогана.

В частности, как пишет Zeit, глава фракции правящего альянса ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер возмутился тем, что подобные "неприемлемые" обвинения прозвучали "от президента страны-члена НАТО в адрес другого члена НАТО".

Zeit также пишет о приезде в Кельн министра экономики Турции Нихата Зейкбечи, который в ходе выступления назвал Германию дружественной для Турции страной. Bild, в свою очередь пишет, что Зейкбечи "подстрекатель" и что вследствие его визита "спор по поводу турецкой пропаганды на территории Германии не закончится".

Ахмадинежад в соцсетях. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завел персональную страницу в социальной сети Twitter.

Заявление появилось в воскресенье на собственном сайте Ахмадинежада, в котором указывается ссылка на аккаунт микроблога под названием Ahmadinejad1956, где политик опубликовал видео, предлагая пользователям соцсети подписаться на его страницу. На это обратили внимание некоторые западные СМИ, в том числе Bild и Guardian, а также телекомпания CNN.

После видео экс-президент написал: "Чавес жив, пока жива гуманность, свобода и истина. Он вернется, как только вернутся свобода и справедливость". Иранское агентство ILNA отреагировало на эту публикацию словами "странный текст про Уго Чавеса".

В годы своего президентства политик вел активную кампанию по борьбе с соцсетями, в частности, после выборов 2009 года был закрыт доступ к некоторым из них. Сейчас сам Ахмадинежад решил присоединиться к многочисленным пользователям микроблога. Несмотря на то, что сервис заблокирован для простых иранцев, многие высокопоставленные лица в Иране часто пользуются Twitter, в том числе министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф и президент Хасан Роухани, пишет издание Guardian.