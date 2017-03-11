Трамп обещает "спасти" США от реформы здравоохранения Обамы

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что "спасет" американцев от реформы здравоохранения, известной под названием "Лечение Обамы" (Obamacare).

"Мы должны спасти американцев от катастрофы разваливающейся Obamacare", — заявил Трамп на встрече с главами комитетов конгресса в Белом доме.

По его словам, призванные создать конкуренцию страховщиков онлайн-биржи лишь уменьшают возможности выбора. "Треть всех округов в стране имеют только одного страховщика на биржах Obamacare, и сами эти биржи — катастрофа", — пояснил Трамп.

"План палаты представителей по отмене Obamacare призывает покончить с повышением налогов, урезает налоги на сотни миллиардов долларов, убирает мандат Obamacare, который заставляет американцев покупать одобренные правительством полисы. Он предоставляет штатам необходимую гибкость", — сказал президент США. "План помогает американцам покупать планы, которые подходят для них, а не для правительства", — добавил он.

Отмена Obamacare была ключевым обещанием Трампа на выборах. Республиканцы в палате представителей уже разработали свой проект реформы и провели некоторые его аспекты через ключевые комитеты. Однако им еще предстоит долгий период торга, в особенности в сенате, где ряд республиканцев скептически настроены относительно реформы.

Ключевой аспект предложения республиканцев по отмене Obamacare — немедленная отмена штрафов для физических лиц и работодателей за отсутствие медицинской страховки. Также планируется предоставить налоговые вычеты физическим лицам и работодателям на приобретение страховки. Большинство налогов, связанных с предыдущей реформой, предлагается отменить с 1 января 2018 года. Также планируется ограничить расширение программы медицинской помощи бедным Medicaid, предусмотренное реформой Обамы.

Реформа здравоохранения 2010 года предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.

США отличаются крайне высокой стоимостью медицинского обслуживания, до реформы Obamacare около 40 миллионов американцев не имели страховки. Жители США тратят на медицину 18% ВВП страны, который является наиболее высоким в мире.