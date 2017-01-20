Политическое наследие Обамы: обострение отношений с РФ, войны и реформы

Дмитрий Злодорев, специально для РИА Новости Украина, Вашингтон (США)

Восемь лет его правления были неоднозначными: Обама пытался начать "перезагрузку" отношений с Россией, но в итоге значительно ухудшил обстановку между Вашингтоном и Москвой; хотел вывести войска из Ирака и Афганистана, однако еще "глубже увяз" в этих странах; затеял реформу здравоохранения в стране, но в итоге так и не довел ее до конца.

От "перезагрузки" к "перегрузке"

Россия еще со времен первой предвыборной кампании Обамы в 2008 году занимала одно из центральных мест в планах его внешней политики. Причем поначалу все было гладко: придя в Белый дом, Обама начал налаживать сотрудничество с Москвой, его хорошие отношения с тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым позволили добиться ощутимого прогресса по многим направлениям. Была, в частности, создана двусторонняя президентская комиссия, в рамках которой действовали более двадцати рабочих групп по самым разным направлениям.

И, конечно, знаменитая "перезагрузка". Примечательно, что одним из ее инициаторов была тогдашняя госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая ныне яростно критикует Россию за все возможные и невозможные грехи. Она и ее команда тогда даже подготовили символическую кнопку, нажатием на которую Клинтон и глава МИД РФ должны были дать новый старт двусторонним отношениям.

Вышло действительно символично, но не в том плане, в каком хотели. В надпись на кнопке закралась ошибка: на английском языке на ней было написано "reset" (перезагрузка), а вот с русским получилась неувязка — латиницей это слово написали как "peregruzka". Тогда над ситуацией просто посмеялись, а Клинтон пообещала перегрузки не допустить. Не получилось.

REUTERS Jonathan Ernst Барак Обама во время прощальной речи

В 2009 году, отношения между двумя странами переживали ренессанс, одним из результатов которого стало заключение нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Этот документ стал одним из символов недолгого "медового месяца" в отношениях РФ и США. Однако уже в 2012 году в Соединенных Штатах был принят закон о санкциях в отношении граждан РФ, причастных, по мнению американской стороны, к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Продолжилось развертывание глобальной системы ПРО США. В 2014 году новые санкции — в связи с вхождением Крыма в состав России и конфликтом в Донбассе. И, наконец, серьезные расхождения по поводу сирийского кризиса и путей его урегулирования.

Указанные инциденты — это только вершина айсберга, и в Москве неоднократно подчеркивали, что международная обстановка — и, как результат, отношения РФ и США — начали ухудшаться уже давно, не в последнюю очередь из-за высокомерной политики Вашингтона, связанной с попытками продиктовать собственную волю другим государствам.

А был ли хакер?

Масла в огонь подлил недавний хакерский скандал. Вашингтон обвинил Москву, что будто бы Россия взломала во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь избранию Дональда Трампа. К числу пострадавших, в частности, были отнесены соперница Трампа Хиллари Клинтон, ее штаб, а также Национальный комитет Демократической партии.

Апофеоза дело достигло 29 декабря 2016 года, когда администрация Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе, против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Кроме того, под занавес своего правления Обама продлил на год санкции против РФ в связи с Украиной, которые истекали только в марте 2017 года. Цель, судя по всему, заключалась в том, чтобы усложнить новому президенту задачу по восстановлению отношений с Россией.

И это Обаме, пожалуй, удалось. В Москве неоднократно указывали, что уходящая администрация откатила двусторонние отношения практически до уровня "холодной войны".

"Администрация Обамы, уходя, оставляет Трампу в наследство просто руины, тяжелейшее наследие получает новый президент США от своего предшественника именно на российском направлении", — отмечал, в частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

REUTERS Jonathan Ernst Барак Обама во время прощальной речи

Войны лауреата премии мира

Едва заняв Белый дом, Обама в 2009 году получил Нобелевскую премию мира. Тогда многие сочли это авансом перспективному политику. Но отработать его не удалось.

Сейчас эксперты называют Обаму самым воюющим из американских президентов. В частности, журнал Time подсчитал, что Обама бомбил "по меньшей мере семь стран".

Одни из самых наглядных примеров военных просчетов уходящего американского президента – Ирак и Афганистан. С одной стороны, Обама сократил численность американских войск в обеих странах, с другой — войны в этих странах закончились только номинально, и тлеющие конфликты подчас возгораются до очень даже реальных размеров.

В Афганистане США сначала собирались оставить только 5,5 тысячи военнослужащих. Потом заговорили об увеличении контингента до 8,4 тысячи. В итоге решать придется Трампу, причем делать это надо буквально в первые же дни его пребывания в Белом доме.

В Ираке ситуация так же неоднозначная. С одной стороны, сил у Багдада больше, чем у коллег из Кабула, с другой — противник здесь гораздо более серьезный. Террористическую группировку "Исламское государство"никак нельзя ставить в один ряд с движением "Талибан", даже в годы его наибольшего могущества. Талибы, по крайней мере, не ставили себе задачу установить мировое господство и распространить влияние на другие страны.

Еще один военный промах — Ливия. Многие ставят Обаме в упрек то, что в результате его действий, приведших к свержению и убийству ливийского лидера Муамара Каддафи, Ливия практически перестала существовать как государство. Ошибки на ливийском направлении признал и сам Обама. Когда на телеканале Fox News его спросили о самом грубом промахе за годы президентства, он сказал: "Возможно, это провал плана того, что должно было быть в Ливии после вторжения". При этом уточнил, однако, что само вторжение по-прежнему считает "правильным".

Сирийский тупик

Немногого удалось достичь администрации Обамы и по разрешению одного из главных международных кризисов на сегодняшний день – сирийского. В августе 2014 года США начали масштабную воздушную кампанию против "Исламского государства", собрав коалицию из стран-партнеров.

В сентябре США и их союзники приступили к бомбардировкам территорий, занятым ИГ в Сирии, с октября Штаты перебрасывали медикаменты и военную амуницию сирийской оппозиции, часто эту помощь перехватывали террористы.

Каждый день операции в Ираке и Сирии стоит Штатам около 12 миллионов долларов. При этом хоть сколько-то продвинуться в политическом урегулировании конфликта не удалось. Возможно, дело в том, что Обама и его администрация выдвигают в качестве непременного условия уход в отставку президента Сирии Башара Асада, а это крайне маловероятно, что начали понимать даже самые ярые союзники США.

REUTERS Jonathan Ernst Барак Обама во время прощальной речи

Единственное, чего бесспорно удалось добиться Обаме на сирийском направлении – это, по словам экспертов, опосредованное противостояние с Россией. Пока — дипломатическое. До военного, к счастью, не дошло, однако российско-американский меморандум о безопасности полетов в Сирии — это совсем не то, что два столь крупных игрока в данной ситуации могли бы занести себе в актив. Все признают, что если бы координация между российскими и американскими военными была более серьезной (к дипломатии это тоже относится), это пошло бы на пользу всем.

С учетом всего этого Россия решила снизить интенсивность контактов с США по Сирии. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры с американскими партнерами по этому поводу "бесплодными посиделками".

Куба ближе

Разумеется, не все действия Обамы во внешней политике были исключительно негативными. Были при нем и успехи, прорывы по многолетним проблемам и кризисам. К их числу можно отнести потепление в отношениях с Кубой и заключение "ядерной сделки" с Ираном.

Историческим можно назвать прорыв в отношениях США и Кубы, которые более полувека находились в замороженном состоянии. О начале диалога лидерами двух стран было объявлено в декабре 2014 года, а уже в июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения.

Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим "Остров Свободы". И даже уходя со своего поста Обама в качестве одного из своих последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы, и Гавана это приветствовала.

Что же касается ситуации вокруг урегулирования иранской ядерной программы, то, можно сказать, что за эту сделку администрации Обамы пришлось долго бороться в связи с крайне негативным отношением к Исламской Республике Иран представителей конгресса.

Сесть за стол переговоров с одним из главных для Вашингтона врагов Обаме было очень трудно, однако вопреки всему, в июле 2015 года "шестерке" (куда входят США) и Ирану удалось достичь соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сам Обама позднее заявил, что данная сделка показала возможности "сильной дипломатии" и благодаря этому "мир избежал новой войны".

Реформа здравоохранения

Внутриполитическое наследие Обамы не менее противоречиво. Здесь и "скачущая" экономика, и сомнительные проекты нефтепроводов, и многое другое. Остается после уходящего президента и нарастающая социальная напряженность, разобщенность американского общества.

В частности, нерешенными остались вопросы между представителями силовых ведомств и национальных меньшинств, особенно с афроамериканцами. Масштабы противоречий стали принимать пугающий размах и новым властям придется предпринять серьезные усилия для нормализации обстановки.

Но, безусловно, из спорных проектов Обамы, в первую очередь, можно выделить реформу здравоохранения — Obamacare. Все ее плюсы и минусы давно известны: с одной стороны, в результате реформы медицинскую страховку получили миллионы американцев, которые раньше себе этого не могли позволить, а также те, кому страховщики отказывали по различным причинам. Но страховые компании, естественно, не захотели нести дополнительные расходы и попросту переложили их на других клиентов, и теперь десятки миллионов простых граждан вынуждены платить больше, а страховка и до того была для них недешевым удовольствием.

При этом цены на медобслуживание в США растут, объяснить это зачастую не могут даже врачи и финансовые работники. Стали известны реальные истории людей, которые за двухнедельное пребывание в госпитале получали счета по 300 тысяч долларов.

Впрочем, ситуация с реформой здравоохранения, по словам экспертов, это, скорее, не вина, а беда Обамы. Он вступил в схватку с одним из мощнейших в стране лобби – страховым, проиграть которому немудрено. Так что даже небольшие одержанные Обамой победы на этом направлении, можно сказать, на вес золота.

Однако, скоро и они могут быть перечеркнуты — Трамп неоднократно заявлял, что намерен отменить Obamacare. Первые шаги уже сделаны – в начале января американский сенат одобрил запуск процесса по отмене реформы здравоохранения.