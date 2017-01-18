Обама объяснил "антиамериканскую риторику" в РФ президентством Путина

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент США Барак Обама выразил уверенность в том, что после возвращения Владимира Путина на пост президента РФ в Москве началась "антиамериканская риторика".

"После возвращения Путина в должность президента усилилась антиамериканская риторика", — сказал уходящий президент США в среду на своей заключительной пресс-конференции.

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По его убеждению, "это привело к возвращению духа враждебности и ухудшению отношений".

Как сообщалось, в ходе пресс-конференции Обама заявил, что приветствует возможные переговоры с РФ по сокращению ядерного оружия, но критикует РФ за нежелание вести такие переговоры. При этом он отметил, что российская сторона в лице президента Путина не поддержала идею переговоров о сокращении ядерного потенциала.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.