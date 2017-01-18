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    Обама объяснил "антиамериканскую риторику" в РФ президентством Путина

    Тема:

    Смена власти в США (483)

    (обновлено: )2810
    На своей заключительной пресс-конференции 44-ый президент США заявил, что "после возвращения Путина в должность президента усилилась антиамериканская риторика".
    Заключительная пресс-конференция Барака Обамы
    Скриншот видео Facebook TWH

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент США Барак Обама выразил уверенность в том, что после возвращения Владимира Путина на пост президента РФ в Москве началась "антиамериканская риторика".

    Первая пресс-конференция Трампа
    REUTERS Lucas Jackson
    Reuters: Трамп говорит, Украина волнуется

    "После возвращения Путина в должность президента усилилась антиамериканская риторика", — сказал уходящий президент США в среду на своей заключительной пресс-конференции.

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    По его убеждению, "это привело к возвращению духа враждебности и ухудшению отношений".

    Как сообщалось, в ходе пресс-конференции Обама заявил, что приветствует возможные переговоры с РФ по сокращению ядерного оружия, но критикует РФ за нежелание вести такие переговоры. При этом он отметил, что российская сторона в лице президента Путина не поддержала идею переговоров о сокращении ядерного потенциала.  

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    Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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