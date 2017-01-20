Обама оставил прощальное письмо американцам

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама, который уходит со своего поста, написал прощальное письмо американцам. Текст письма размещен на сайте Белого дома.

Обама пояснил, что по традиции президент оставляет напутственную записку своему преемнику в Овальном кабинете.

"Но прежде чем я оставлю записку для нашего 45-го президента, я хочу в последний раз сказать вам спасибо за честь служить вашим 44-м президентом", — говорится в письме Обамы.

По его словам, благодаря американцам он стал лучше как президент и как человек. "Все мы, вне зависимости от партии, должны с головой уйти в работу — радостную работу гражданина", — сказал Обама. Он пообещал поддерживать американцев в этом направлении в качестве рядового гражданина.

"Америка — это не проект какого-либо одного человека. Самое мощное слово в нашей демократии — это слово "мы", — заявил Обама. Он напомнил три известных фразы: "Мы, народ" (первые слова Конституции США), "Мы преодолеем" (известная песня и лозунг протеста) и "Да, мы можем" (предвыборный слоган Обамы в 2008 году).

Ранее Обама выступил с прощальным обращением к американскому народу, с последним радиообращением, прощальной записью в Twitter и прощальной пресс-конференции. Обама пробыл на посту президента США два четырехлетних срока и не может баллотироваться вновь. Президентом на церемонии инаугурации в пятницу станет избранный в ноябре Дональд Трамп.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января (в 19.00 по Киеву). По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.