Барак Обама: яркие кадры президентства

Президент США Барак Обама 10 января выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего восьмилетнего правления, а 18 января — провел итоговую пресс-конференцию.
Агентство РИА Новости Украина собрало яркие кадры из жизни Барака Обамы за годы президентства.
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Напомним, 19 января начнется официальная часть мероприятий, связанных с инаугурацией Дональда Трампа, которая продлится трое суток. В первый день новый президент и вице-президент возложат венок на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище, а вечером примут участие в Бале черных галстуков и ботинок. Основная масса мероприятий запланирована на 20 января, а завершатся они 21 января Молитвенным завтраком в Национальном соборе США. По неофициальным данным, стоимость на некоторые мероприятия достигает сотни тысяч долларов.