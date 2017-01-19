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    Фотоленты

    Барак Обама: яркие кадры президентства

    Тема:

    Смена власти в США (491)

    (обновлено: )5601
    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме
    Инаугурация Барака Обамы
    Барак Обама играет с детьми в снегу
    Дональд Трамп и Барак Обама
    Обама в Лаосе
    Обама в Лаосе
    Семейный портрет показывает президента как любящего отца и мужа.
    Игра Обамы с собакой.
    Мальчик трогает волосы президента сравнивая их со своими. Фотографии с детьми создают положительный образ президента.
    Барак Обама и Элла Родес, дочь заместителя советника по национальной безопасности Бена Родеса.
    Президент США Барак Обама и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обнимаются на сцене во время Национального съезда Демократической партии
    Обама покидает Ямайку.
    Обама станцевал танго со знойной аргентинкой
    Обама станцевал со 106-летней старушкой. Скриншот
    Петр Порошенко и Барак Обама на встрече в Нью-Йорке
    Папа Римский Франциск и президент США Барак Обама
    Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама принимают скаутов на Южной лужайке Белого дома
    Канцлер Германии Ангела Меркель разговаривает с президентом США Бараком Обамой во время саммита G7 в Германии
    Барак Обама
    Барак Обама с супругой Мишель
    Барак Обама перед зеркалом
    Барак Обама держит на руках ребенка
    Барак Обама с семьей
    Барак Обама во главе шествия
    Барак Обама с женой Мишель
    Барак Обама под дождем
    Барак Обама с супругой Мишель во время празднования Хэллоуина
    Барак Обама с детьми
    Барак Обама под дождем
    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме
    Барак Обама во время прощальной речи
    Барак Обама во время прощальной речи
    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме
    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме.
    REUTERS/Joshua Roberts
    Инаугурация Барака Обамы
    Инаугурация президента США Барака Обамы. На фото: Барак Обама танцует с супругой Мишель.
    REUTERS/ Brian Snyder
    Барак Обама играет с детьми в снегу
    Барак Обама играет с детьми в снегу.
    instagram.com/petesouza
    Дональд Трамп и Барак Обама
    Дональд Трамп и Барак Обама.
    JIM WATSON / AFP
    Обама в Лаосе
    Обама в Лаосе.
    REUTERS/Jonathan Ernst
    Обама в Лаосе
    Президент США Барак Обама пьет из кокосового ореха.
    SAUL LOEB / AFP
    Семейный портрет показывает президента как любящего отца и мужа.
    Семейный портрет показывает президента как любящего отца и мужа.
    @petesouza
    Игра Обамы с собакой.
    Игра Обамы с собакой.
    @petesouza
    Мальчик трогает волосы президента сравнивая их со своими. Фотографии с детьми создают положительный образ президента.
    Мальчик трогает волосы президента сравнивая их со своими.
    @petesouza
    Барак Обама и Элла Родес, дочь заместителя советника по национальной безопасности Бена Родеса.
    Барак Обама и Элла Родес, дочь заместителя советника по национальной безопасности Бена Родеса.
    @petesouza
    Президент США Барак Обама и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обнимаются на сцене во время Национального съезда Демократической партии
    Президент США Барак Обама и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обнимаются на сцене во время Национального съезда Демократической партии.
    SAUL LOEB / AFP
    Обама покидает Ямайку.
    Обама покидает Ямайку.
    @petesouza
    Обама станцевал танго со знойной аргентинкой
    Во время официального визита в Аргентину президент США Барак Обама и его супруга Мишель станцевали танго. Партнершей американского президента стала знойная аргентинка в коротком блестящем платье.
    REUTERS Carlos Barria
    Обама станцевал со 106-летней старушкой. Скриншот
    Обама станцевал со 106-летней старушкой.
    Скриншот видео, опубликованного на странице Белого дома в Facebook
    Петр Порошенко и Барак Обама на встрече в Нью-Йорке
    Петр Порошенко и Барак Обама на встрече в Нью-Йорке.
    @Yuriy_Sergeyev
    Папа Римский Франциск и президент США Барак Обама
    Папа Римский Франциск и президент США Барак Обама.
    Белый дом
    Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама принимают скаутов на Южной лужайке Белого дома
    Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама принимают скаутов на Южной лужайке Белого дома.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Канцлер Германии Ангела Меркель разговаривает с президентом США Бараком Обамой во время саммита G7 в Германии
    Канцлер Германии Ангела Меркель разговаривает с президентом США Бараком Обамой во время саммита G7 в Германии.
    REUTERS Michael Kappeler
    Барак Обама
    Барак Обама.
    facebook.com/barackobama
    Барак Обама с супругой Мишель
    Барак Обама с супругой Мишель.
    facebook.com/barackobama
    Барак Обама перед зеркалом
    Барак Обама перед зеркалом.
    facebook.com/barackobama
    Барак Обама держит на руках ребенка
    Барак Обама держит на руках ребенка.
    facebook.com/barackobama
    Барак Обама с семьей
    Барак Обама с семьей.
    facebook.com/barackobama
    Барак Обама во главе шествия
    Барак Обама во главе шествия.
    facebook.com/barackobama
    Барак Обама с женой Мишель
    Барак Обама с женой Мишель.
    facebook.com/barackobama
    Барак Обама под дождем
    Барак Обама под дождем.
    facebook.com/barackobama
    Барак Обама с супругой Мишель во время празднования Хэллоуина
    Барак Обама с супругой Мишель во время празднования Хэллоуина.
    facebook.com/barackobama
    Барак Обама с детьми
    Барак Обама с детьми.
    facebook.com/barackobama
    Барак Обама под дождем
    Барак Обама под дождем.
    facebook.com/barackobama
    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме
    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме.
    YURI GRIPAS / AFP
    Барак Обама во время прощальной речи
    Барак Обама во время прощальной речи.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Барак Обама во время прощальной речи
    Барак Обама во время прощальной речи.
    REUTERS Jonathan Ernst

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    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме.

    Президент США Барак Обама 10 января выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего восьмилетнего правления, а 18 января — провел итоговую пресс-конференцию.

    Дональд Трамп и Барак Обама
    REUTERS Kevin Lamarque
    Команда Обамы пытается саботировать президентство Трампа

    Агентство РИА Новости Украина собрало яркие кадры из жизни Барака Обамы за годы президентства.

    Смотрите также: Вашингтон перед инаугурацией Трампа

    Напомним, 19 января начнется официальная часть мероприятий, связанных с инаугурацией Дональда Трампа, которая продлится трое суток. В первый день новый президент и вице-президент возложат венок на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище, а вечером примут участие в Бале черных галстуков и ботинок. Основная масса мероприятий запланирована на 20 января, а завершатся они 21 января Молитвенным завтраком в Национальном соборе США. По неофициальным данным, стоимость на некоторые мероприятия достигает сотни тысяч долларов.

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