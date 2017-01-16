Ожесточенные бои на севере Дамаска в Сирии

"Из девяти населенных пунктов в местности Вади-Барада провинции Дамаск, ранее контролировавшихся боевиками, два населенных пункта – Хусайния и Баргалия, подписали соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий; оставшиеся семь: Кафр-Эль-Авамид, Сук-Вади-Барада, Дейр-Канун, Дейр-Макран, Кафер-Эз-Зейт, Басима и Айн Аль-Фиджа – изъявили желание присоединиться к режиму перемирия", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что из указанных населенных пунктов "выведены 1268 боевиков, большая часть из которых сложили оружие и вернулись к мирной жизни, остальным – предоставлена возможность безопасно выехать вместе с семьями в провинцию Идлиб".

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Центр по примирению также сообщает, что совместно с сирийскими властями продолжаются мероприятия по восстановлению водоснабжения столицы Сирии города Дамаск.

"Тринадцатого и четырнадцатого января 2017 года по результатам переговоров с командованием незаконных вооруженных формирований ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению станции водозабора в населенном пункте Айн-Эль-Фиджа, полностью выведенной из строя в начале января 2017 года в результате диверсии террористов. По информации сирийских властей, нормальное водоснабжение города Дамаск должно возобновиться уже в ближайшее время", — отмечается в сообщении центра.

Видео размещено в интернете на канале RT.