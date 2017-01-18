Обама: достижения в сфере прав ЛГБТ-сообщества в США не повернуть вспять

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Уходящий президент США Барак Обама считает, что достижения в сфере прав членов ЛГБТ-сообщества в стране приняли необратимый характер, и очень этим гордится.

"Я не думаю, что (права ЛГБТ) что-то такое, что можно повернуть вспять. Потому что американское общество изменилось, особенно отношение молодежи изменилось", — сказал Обама на своей последней пресс-конференции в Вашингтоне.

Вместе с тем он признал, что впереди не исключены "новые битвы", в том числе в сфере законодательства.

"Я не могу быть более гордым от положения с правами ЛГБТ-сообщества", — добавил Обама.

Наиболее значительным достижением администрации Обамы в этой области стало разрешение Верховным судом США в 2015 году однополых браков.