наверх
18.01.201723:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.52+ 0.15
  • USD27.63- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Обама: достижения в сфере прав ЛГБТ-сообщества в США не повернуть вспять

    Тема:

    Смена власти в США (483)

    (обновлено: )38
    Наиболее значительным достижением администрации Барака Обамы в области защиты прав ЛГБТ-сообщества стало разрешение Верховным судом США в 2015 году однополых браков.
    Итоговая пресс-конференция 44-го президента США Барака Обамы
    @WhiteHouse

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Уходящий президент США Барак Обама считает, что достижения в сфере прав членов ЛГБТ-сообщества в стране приняли необратимый характер, и очень этим гордится.

    Марш равенства в Одессе
    Канал "Избирком Одесса" на Youtube
    ЛГБТ-марш в Одессе. Как это было

    "Я не думаю, что (права ЛГБТ) что-то такое, что можно повернуть вспять. Потому что американское общество изменилось, особенно отношение молодежи изменилось", — сказал Обама на своей последней пресс-конференции в Вашингтоне.

    Вместе с тем он признал, что впереди не исключены "новые битвы", в том числе в сфере законодательства.

    "Я не могу быть более гордым от положения с правами ЛГБТ-сообщества", — добавил Обама.

    Наиболее значительным достижением администрации Обамы в этой области стало разрешение Верховным судом США в 2015 году однополых браков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Брифинг народного депутата Надежды Савченко. Полная версия
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко
    Заключительная пресс-конференция Барака Обамы
    Смена власти в США
    Гривна
    Экономика Украины. Падение гривны